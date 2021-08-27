«Муж всегда терпел боль, ждал, что пройдёт само». Что рассказала жена погибшего в Карелии рабочего из Слуцка

Блог «Отражение» опубликовал интервью с женой погибшего 35-летнего случчанина Антона Дудко Викторией. Антон — один из восьми белорусов, которые отравились, предположительно, суррогатным алкоголем в Карелии.

КОНТЕКСТ. 22 августа восемь белорусов, работавших на одном из предприятий в Карелии, употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. У всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. 25 августа пятый из восьми отравившихся умер. Ещё трое остаются в стационарах.

«Отражение» пишет, что пострадавшие белорусы работали в России вахтовым методом — зачищали местность от кустарника под проложенными линиями электропередачи.

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«Знакомый приболел и предложил мужу заменить его: отвезти в Россию на машине бригаду рабочих, а также побыть там как бригадир. Антон был без работы, поэтому решил согласиться, а заодно подработать, ведь на мою зарплату санитарки многое себе не позволишь. Да тем более что дорогу он знал — раньше ездил туда», — рассказала Виктория, супруга Антона.

Антон всё время созванивался с женой, рассказывал, как работает, спрашивал, как дети (в семье трое маленьких детей — два сына пяти и восьми лет и одиннадцатилетняя дочь).

Виктория говорит, что Антон спиртным не злоупотреблял. Она знала, что рабочие бригады хотели в выходные сделать шашлык и отдохнуть. Виктория не знает, где и кто из мужчин покупал алкоголь для застолья, но не исключает того, что приобрести его могли в канистре на розлив, «чтобы сэкономить».

Днём 22 августа муж позвонил Виктории и сообщил, что у них произошло ЧП, но подробностей не рассказал. Чуть больше рассказал по телефону друг семьи Евгений, который работал вместе с Антоном. Мол, кто-то из их парней отравился суррогатным алкоголем. Второй раз Антон позвонил жене в 20.30 того же дня.

«Голос у него был какой-то заторможенный, — говорит Виктория. — Если бы я только знала, что он тоже пил этот алкоголь, то я немедленно бы настояла на том, чтобы его госпитализировали. Но муж не любил ходить по врачам, всегда терпел боль, ждал, что пройдёт само. Вот и тогда ему было плохо, и только в шесть часов утра ему вызвали врача».

Сейчас Виктория ждёт, когда тело мужа доставят в Беларусь.

«В ужасе от произошедшего, поверить не могу. То плачу, то вхожу в немой ступор, — говорит Виктория. — Как найти силы, чтобы жить дальше… Впереди похороны, их надо пережить. А потом собраться, ведь дети должны идти в школу, детский сад. Теперь одной надо работать, растить малышей».