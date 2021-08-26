Жительница Слуцка за свои деньги купила фонарики, установила возле дома, а их украли (репортаж Александра Бранкевича)

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка Оксана. Она поделилась с нами историей о том, что «какой-то недобросовестный гражданин присвоил и утащил с собой 6 светонакопительных фонариков, которые стояли под балконами в 12-м городке». Светильники она купила за свои деньги, а простояли они там почти всё лето.

«Кур'ер» съездил в 12-й городок и пообщался с девушкой. Она надеется, что тот, кто взял фонарики, вернёт их на место. Что ещё рассказала жительница Слуцка, смотрите в нашем сюжете.

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Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв