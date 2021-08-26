Побывал в «маленькой Швейцарии». Слуцкий семиклассник Тимофей рассказал, как провёл своё лето

Публикуем ещё одно сочинение, присланное на конкурс «Кур'ера» «Как я провёл лето». В этот раз письмо пришло от 12-летнего случчанина Тимофея. Почитайте, как ребёнок провёл летние каникулы.

Имя победителя будет озвучено сегодня на сайте kurjer.info.

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«Здравствуйте. Меня зовут Тимофей. Мне 12 лет, перешёл в 7 класс. Проведённое лето-2021 было насыщенным и весёлым. Расскажу о себе и младшем брате Даниле (7 лет).

Начну, пожалуй, с себя.

В конце учебного года мне довелось побывать в лагере «Зубрёнок». Это мой первый опыт посещения загородных лагерей и очень удачный. Времяпровождение было весёлым, мы всегда были чем-то заняты, вожатые молодые и весёлые. Хорошие, комфортные комнаты, всё современное, и еда — просто супер.

Мой брат Данила июнь провёл в школьном лагере. Ему там тоже очень понравилось: были игры, занятия, а самое главное — призы и подарки за достижения. В июле Данила поехал с бабушкой в гости к родственникам. Утро в деревне начиналось с музыки и заканчивалось музыкой, просто дедушка — музыкант, он играет на всех музыкальных инструментах. Данику это занятие нравилось, вот им было весело. Я же в это время ходил на футбол, которым занимаюсь с 8 лет. Мне довелось побывать в лагере «Зорька». Там у нас были сборы (по футболу). Было также неплохо.

В августе мы с мамой ездили к её двоюродному брату в Мозырь. Я думал, что это деревня, но нет. Этот город находится на реке Припять, в нём есть самый длинный мост — 947 метров. У него очень богатая история, и он является туристическим. Его не зря называют «маленькой Швейцарией», там столько возвышенностей, гор, много спусков и подъёмов по лестницам. Самая длинная — около 400 ступенек. Город удивил! Нам с братом очень понравилось!

В заключение: я очень рад, что так провёл лето!"

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