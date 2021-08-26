«Не трогай мою жену, убью!..» Что показали на видео в суде по делу о сопротивлении милиционерам в Слуцке (день второй)

Во второй день в суде присутствующие посмотрели видеозаписи, на которых подсудимый машет руками на милиционеров и обзывает кого-то «падлой». Ещё там было видно, как вели себя сами сотрудники ППС в вечер, когда всё произошло.

Во вторник, 24 августа, в суде Слуцкого района продолжили рассматривать уголовное дело в отношении жителя Слуцка Т. О первом дне суда «Кур'ер» писал 19 августа.

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Напомним: Т. обвиняют в том, что он толкнул милиционера М. и ударил его в глаз, а также замахнулся на милиционера Б., а потом порвал ему куртку. Всё это он, согласно обвинению, сделал, чтобы помешать сотрудникам милиции задержать его и его сына.

Кто участвует в суде

Обвиняемый Т. — 44-летний рабочий одного из слуцких предприятий, отец 5-х детей, трое из которых малолетние, а один — несовершеннолетний. Мужчина имеет хроническое заболевание. Он полностью признал вину и отказался от защитника. Под стражей не содержится, в суд пришёл сам.

Потерпевшие — два милиционера патрульно-постовой службы М. и Б., обоим чуть более 20 лет. Во второй день суда потерпевший М. не явился.

Дело рассматривает судья Юрий Скриган. Гособвинитель — Маркевич.

Что происходило на заседании

Во второй день в суде заслушали свидетелей: 19-летнего сына обвиняемого, его подругу и друга (обоим по 16 лет) и их родителей, милиционера, который в тот вечер был в автопатруле, а также читали материалы дела и смотрели видео с милицейских нагрудных видеорегистраторов.

Суть дела (кратко)

Согласно показаниям потерпевших и свидетелей, всё началось с того, что сын обвиняемого и его друзья (мальчик и две девочки 16 лет) отдыхали на мемориальном комплексе вечером в мае 2021 года. К ним подошли сотрудники патрульно-постовой службы. Милиционеры заметили в руках у одного из парней бутылку водки объёмом 250 мл, которую тот быстро спрятал в рюкзак.

Все подростки сказали, что им 16 лет, в том числе 19-летний сын обвиняемого. Именно у него был в руках рюкзак. Одну девочку милиционеры отпустили сразу, потому что ранее её видели в РОВД и знали, что рядом с комплексом живёт её бабушка. Остальным трём подросткам сказали позвонить родителям. Приехали мама и папа мальчика, мама и папа девочки, а также пришли за своим сыном Т. (обвиняемый) и его жена.

Милиционеры сказали, что задерживают сына Т., и мужчина стал возражать. Сказал, что его сын никуда не пойдёт. После этого он стал применять силу к милиционерам. В свою очередь, сотрудники ППС тоже применили к нему физическую силу и газовый баллончик.

«Было сказано: признавайте»

Сын обвиняемого сказал суду, что водку в тот вечер из рюкзака они вообще не доставали и пить не собирались, достали только бутылку колы. Также сын обвиняемого сказал, что его отец, когда пришёл на комплекс, вёл себя спокойно. Что он не то чтобы толкнул милиционера, а просто убрал его руки от сына. «А когда начали меня заламывать и брызнули в меня баллончиком, отец испугался», — добавил юноша.

Эти показания не сходились с теми, которые сын обвиняемого давал до суда. Когда прокурор указал на противоречия, юноша сказал, что протокол, который ему давали на следствии, он подписал, не читая, так как был уставший.

Тогда прокурор спросил у обвиняемого, почему тот не указал сыну, чтобы он прочитал протокол. На это Т. ответил: «Мне коротко и ясно было сказано: „Признавайте, и будет всё как надо“. Категорически дали понять, чтобы никаких противоречий не было. Сказали молчать и сопеть в две дырочки».

Водку всё-таки доставали

Девочка и мальчик 16-ти лет, которые были на комплексе с сыном обвиняемого, в суде рассказали, что водку всё-таки в тот вечер доставали из рюкзака.

Девочка рассказала, что, когда отец её друга пришёл на комплекс, он «начал агрессивничать» и повышать голос на сотрудников милиции.

Родители девочки вспомнили, что, когда они приехали за дочерью на комплекс, обвиняемый Т. с заломанными руками был на скамейке, кругом стоял запах перцового газа, а сын обвиняемого кричал. Мама девочки спросила у милиционера, почему распылили газ «на ребёнка». «Посмотрите, что он мне сделал!» — сказал милиционер и показал на левую сторону лица. Но было темно, и что он показывает, женщина не увидела.

Родители 16-летнего мальчика, который тоже был на комплексе, сказали, что сразу забрали сына и ушли и особо ничего не видели. Но когда подошли к машине, услышали крики со стороны комплекса.

Перед обедом всех свидетелей отпустили, и они ушли с суда.

Письменные материалы

После перерыва прокурор зачитал материалы дела. Согласно им, у обвиняемого Т. после происшествия обнаружили ссадины и ушибы рук и грудной клетки. У милиционера М. обнаружены кровоподтёки около левого глаза. В книге учёта применения физической силы и специальных средств указано, что М. и Б. применили к Т. «загиб рук за спину», газовый баллончик и наручники для пресечения сопротивления законным требованиям сотрудников РОВД. Также в материалах дела были:

постановление о прекращении уголовного дела в отношении милиционеров М. и Б. за отсутствием состава преступления;

сведения о том, что на телефон Т. наложен арест;

сведения о том, что административное дело в отношении сына обвиняемого было прекращено;

характеристики с работы обвиняемого и потерпевших, где сказано, что они все добросовестные работники и характеризуются положительно;

запись, что обвиняемый чистосердечно раскаивается,

и другое.

Видеозаписи и как всё было на самом деле

Потом смотрели записи с нагрудных видеорегистраторов потерпевших милиционеров. Судья разрешил всем желающим посмотреть их вместе с ним. В том числе корреспонденту «Кур'ера».

Оказалось, что во время происшествия на улице уже было темно. Видеорегистраторы работали в ночном режиме. Не всё видно чётко, в некоторые моменты камера просто снимает темноту. Запись идёт не сплошная, а разными файлами.

Видно, как милиционеры подошли к подросткам, проверили рюкзак. Потом одной девочке сказали: «Ты бы хоть бабушку пожалела». Остальным предложили позвонить родителям.

На другой записи уже есть обвиняемый.

Он кричит: «Убери руки отсюдова! Что ты трогаешь дитя?! Руки убери!». И, видимо, толкает милиционера.

Милиционер М. говорит ему: «Это уголовная статья!»

Обвиняемый кричит: «Заяву будем писать. Фамилия!»

Милиционер М. называет свою фамилию, имя и отчество полностью.

«Как?» — переспрашивает обвиняемый.

Сотрудник снова чётко называет фамилию, имя и отчество.

Потом обвиняемый снова кричит: «Убери руки от дитя!»

Милиционер говорит:

«Вы задержаны. Руками не машите. Станьте и стойте».

Потом начинаются крики, обвиняемый замахивается на милиционера, кричит: «Что ты сделал с дитём?»

Сотрудник Б. кричит: «Руки за спину, руки за спину!»

Дальше идёт какая-то возня, и обвиняемый говорит: «Пусти, говорю! Что вы сделали с дитём, что вы с дитём сделали, суки?»

Потом обвиняемый, предположительно, бьёт милиционера М.

Судья указывает на это. Обвиняемый говорит, что самого удара чётко не видно, но он признаёт, что бил. Тогда судья медленно проматывает эпизод с ударом. Видно, как рука Т. движется к милиционеру.

На другой записи милиционер М. спрашивает обвиняемого: «Вы толкали меня или нет?» На это Т. не отвечает. Он куда-то движется, видимо, не пускает милиционеров к сыну.

Сотрудник Б. скороговоркой говорит ему: «Мужчина, ещё одно ваше движение, и я применю физическую силу и спецсредства. Ведётся аудио- и видеозапись!»

На одной из записей слышно, как сотрудники ППС разговаривают с родителями других подростков. Говорят: «Проведите дома профилактическую беседу».

Дальше обвиняемого и его сына ведут к машине.

Подбегает жена обвиняемого. Тут начинается какая-то возня.

Милиционер Б. опять говорит: «Мужчина, я сейчас применю физическую силу и спецсредства».

Он, вероятно, применяет силу: на экране темно и всё колышется. Жена Т. кричит: «С ним так нельзя, он сердечник!»

На другой записи видно, как женщина бросается на милиционера М.

Обвиняемый кричит: «Не трогай мою жену, убью нах!..» И обзывает кого-то «сукой» и «падлой».

Женщина кричит: «Снимайте, люди, снимайте!» На видео ничего не понятно.

Следующие кадры сняты с земли.

То ли упал милиционер М., то ли упал его видеорегистратор.

Видно, как над камерой стоит жена Т.

Потом все поднимаются и идут к машине. По дороге Т. и его жена громко возмущаются. Т. говорит супруге: «Надо звонить в прокуратуру… Надо дядьку поднимать». Потом все садятся в милицейскую «Газель».

В салоне машины жена Т., её сын и сам обвиняемый сидят напротив милиционеров. Женщина звонит по телефону. «Здравствуйте, это Министерство МВД?» — говорит она.

Т. говорит жене: «Конечно, солнце, звони. Видишь, какой беспредел! Ребёнок ничего не делал, просто стоял!»

«Женщина, как вас зовут?» — спрашивает милиционер. Она молчит. «Никак не называй!» — в сердцах отвечает ему обвиняемый.

Всю дорогу супруги возмущаются и обещают пожаловаться на сотрудников ППС. Потом женщина машет рукой и кричит милиционерам: «Вы же дети мои! У меня такие же дети!» Между тем юноша трёт лицо и говорит, что ему плохо.

Милиционеры успокаивают супругов. Один из них говорит: «Разберёмся, кто во всём виноват».

Когда машина приезжает к РОВД, милиционер спрашивает задержанных, есть ли у них маски, те отвечают, что нет. Жена Т. говорит, что надо промыть водой лицо её сына. «От воды будет хуже», — говорит один из милиционеров и открывает дверь РОВД. На этом записи заканчиваются.

На видеозаписях не очень хорошо видно происходящее, но слышно, что

сотрудники ППС действительно разговаривали спокойно,

называли себя,

объявляли о задержании,

предупреждали о применении физической силы и спецсредств

и о том, что ведётся аудио- и видеозапись.

Ещё они объясняли Т., что за его действия предусмотрена уголовная ответственность.

Также видеозаписи подтверждают, что Т. вёл себя очень эмоционально, кидался на сотрудников ППС, отказывался выполнять их требования, обзывался и угрожал.

После просмотра обвиняемый ещё раз сказал, что во всём очень сильно раскаивается.

Судья объявил перерыв до 30 августа.

Ранее: Толкнул, ударил, порвал куртку? В суде Слуцкого района рассматривают дело о сопротивлении милиционерам