Кто победил в конкурсе сочинений «Как я провёл лето» от газеты «Кур'ер». И как забрать подарок

На протяжении недели «Кур'ер» публиковал сочинения слуцких школьников о том, как они провели лето. Победительницей стала Елизавета Борисовец, которая получает в подарок крутой фирменный рюкзак от газеты.

Письмо и фотографии юной случчанки, как и её лето, показались жюри самыми интересными и яркими. В своём сочинении Елизавета рассказала, как она побывала в Брестской крепости, замке Пусловских, на Нарочи, как отдыхала с сестрой в летнем лагере, а с родителями — в палатках в лесу у озера.

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Сочинение Елизаветы можно почитать здесь.

Чтобы забрать подарок, свяжитесь по номеру (8033) 318 99 30 (Виктория).

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