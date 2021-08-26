Вот и почти пришла осень. Кто сажал что-то, надо собирать урожай. Не первый год слушаю причитания пожилой соседки в деревне, что детей не дозовёшься на помощь. Говорю ей: «Зачем вы столько сажаете? Ведь вам одной совсем мало надо?» Ответа вразумительного нет.

Каждый год наблюдаю, как она нанимает трактор, он ей вспахивает почти 10 соток под картошку. Она потом неделю сажает. Огромные грядки лука, чеснока, огурцов, моркови, свёклы. Такими запасами можно прокормить семью из десяти человек.

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У неё двое взрослых детей живут своими семьями. Приезжают к ней очень редко. Каждый выходной она мне рассказывает, что звонила дочери, сыну, звала — приезжайте, собирайте. Но они появляются только тогда, когда мать всё собрала сама, закатала компоты и соленья. Она складывает им полные сумки, ругая их вместе с тем, что не помогали. А иногда все эти закатки так и остаются в погребе, а она делает новые. Зарекается, что больше гробиться не будет, но на следующий год всё повторяется!

Я бы ещё поняла стариков, которые всю жизнь прожили в деревне, держат хозяйство и живут своим укладом. Урожай хотя бы животным на прокорм идёт. Но для чего так каторжно работать весну, лето и осень, если хозяйства нет, дети не помогают, а только пользуются. Да, по сути дела, им это и не надо — пойдут в магазин и купят. Сажала бы себе небольшой огородик, и ей всего бы хватило. А так — сажают сотками, а потом плачут, что некому убирать.

И ведь таких пенсионеров много! Как они не понимают, что, работая на взрослых, самостоятельных детей, они только развращают их своей помощью. Да и внуки на это смотрят и, в свою очередь, станут иждивенцами у своих родителей! Вижу, что у детей нет жалости к старой матери. У неё и домик требует ремонта, и печь. Но допроситься помощи она не может.

Я смотрю на всё это и поражаюсь! Похоже, что у стариков нет даже такого понятия, как любовь к самим себе. Они не позволяют себе отдохнуть, укрепить здоровье, заняться чем-то, что порадует их, доставит удовольствие! Или они надеются, что их самопожертвование будет оценено? Не понимаю, для чего они это делают?

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