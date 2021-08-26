Уголовный розыск ищет пропавшего без вести жителя Слуцка (приметы, фото)

Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшего Латушко Максима Николаевича, 11.02.1979 года рождения. 17 мая 2021 года житель Слуцка ушёл из дома, намереваясь ехать на заработки в Россию. После этого и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, лоб средний вертикальный, волосы прямые светло-русые, глаза голубые, три верхних передних зуба из металла жёлтого цвета.

Слуцкий РОВД просит тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Латушко М. Н., сообщить в органы внутренних дел по любому из номеров телефонов: (801 795) 6 26 62, 5 25 21, (8033) 307 02 21.

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