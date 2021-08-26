На здании бывшего ресторана «Случь» в Слуцке идут фасадные работы. Что там могут открыть (фотофакт)

Здание бывшего ресторана «Случь» (улица М. Богдановича, 21) купила компания «РосМин» два года назад. С тех пор там делают реконструкцию. Сейчас работы перешли на фасад здания.





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На месте рабочий сказал «Кур'еру», что точно не знает, что откроют вместо бывшего ресторана. Мужчина слышал про магазин или кафе.

Здание пока никто не арендовал, сообщили «Кур'еру» в «РосМин». На сайте компании говорится, что капитальное строение общей площадью 431 м2 можно разделить для нескольких арендаторов.

Варианты использования:

торговый объект (торговые площади от 20 до 200 м 2 );

); комплекс по обслуживанию автомобилей (СТО, мойка, автомагазин);

также владелец готов рассмотреть и другие предложения.

Напомним, что ресторан «Случь» выставили на продажу в июле 2019 года. Накануне, в январе 2018 года, в нём сделали ремонт. В горячем и овощном цехах полностью поменяли систему канализации, вентиляции, полы, потолки, окна, двери, сделали новое освещение. «Случь» несколько лет назад пользовалась спросом за недорогое обеденное меню, на выходных здесь праздновали свадьбы.

Раньше ресторан принадлежал торговому предприятию «Слуцк-Восток». Как юридическое лицо его исключили из Единого государственного регистра 14 мая 2021 года.