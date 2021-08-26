Слуцкий райисполком определил рекомендованное место для проведения массовых мероприятий — автостоянку около физкультурно-оздоровительного клуба, который расположен по адресу: г. Слуцк, улица Виленская, 14 (городской стадион).
Запрещено проводить массовые мероприятия в Слуцком районе на:
- остановочных пунктах общественного транспорта;
- центральной площади Слуцка.
Такое решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Рекомендация и запрет не распространяются на массовые мероприятия, проводимые по решению государственных органов. «Места проведения иных массовых мероприятий определяются в каждом конкретном случае Слуцким районным исполнительным комитетом», — говорится в документе.
Новое решение отменяет предыдущее, где был прописан перечень мест для проведения массовых мероприятий, включая площадки на территории всех сельсоветов района.