Слуцкий райисполком определил рекомендованное место для проведения массовых мероприятий — автостоянку около физкультурно-оздоровительного клуба, который расположен по адресу: г. Слуцк, улица Виленская, 14 (городской стадион).

Запрещено проводить массовые мероприятия в Слуцком районе на:

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остановочных пунктах общественного транспорта;

центральной площади Слуцка.

Такое решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Рекомендация и запрет не распространяются на массовые мероприятия, проводимые по решению государственных органов. «Места проведения иных массовых мероприятий определяются в каждом конкретном случае Слуцким районным исполнительным комитетом», — говорится в документе.

Новое решение отменяет предыдущее, где был прописан перечень мест для проведения массовых мероприятий, включая площадки на территории всех сельсоветов района.