«Это просто страшное зрелище!» Житель Слуцка добивается, чтобы коммунальщики убирали помещения «сушилок» между этажами

Валерий Ушаков живёт в девятиэтажном доме на улице Чехова, 43. Житель Слуцка пытается узнать, почему не убираются помещения «сушилок», расположенные между этажами. Он показал «Кур'еру», как выглядят эти помещения внутри, и рассказал, что ему ответили в Слуцком ЖКХ.

«Страшное зрелище!»

«В нашем доме на каждом этаже есть помещения общего пользования — «сушилки». Но почему-то они никогда не убираются. Сейчас это просто страшное зрелище! — рассказал Валерий. — Поскольку эти помещения не застеклены, на них залетают птицы, поэтому пол, стены загажены слоем помёта. Некоторые жильцы выставляют туда ненужные вещи. А из-за того, что коммунальщики, которые обслуживают дом, там не убирают, стены и пол к тому же покрыты слоями пыли и грязи.

Реклама

Я обращался в ЖЭУ-5, службу 115, звонил на «горячую линию», был на приёме у директора Слуцкого ЖКХ.

На электронную почту мне пришёл ответ, в котором руководство Слуцкого ЖКХ сообщает, что обратилось в «Белжилпроект», чтобы выяснить, к каким помещениям относятся сушилки и с какой периодичностью их должны убирать.

Но ведь эти дома стоят в Слуцке не одно десятилетие!



Также я написал письмо в Слуцкий центр гигиены и эпидемиологии. Ведь наличие такого очага грязи и испражнений птиц создаёт потенциальную опасность для разноса заболеваний. Попросил их создать комиссию, проверить и использовать свои полномочия".



Требование жильцов

Сейчас Валерий Ушаков готовит обращение в Слуцкое ЖКХ от жильцов дома с требованием привести «сушилки» в надлежащее санитарное состояние.

«Кур'ер» расскажет, как решится этот вопрос.

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, рассказать об интересных людях, звоните на номер редактора отдела писем до 17.00 в рабочие дни: (+375)25 663 74 40 (Елена) или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.