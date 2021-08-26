«Внук 30 лет приезжает и говорит: «Бабуля, выкопай картошки». Случчанка про жизнь за чужой счёт

Прочла публикацию о сборе урожая и не смогла не написать. У меня вообще впечатление, что часть людей и живёт за счёт труда стариков и их пенсий. И не потому, что мало получают, а потому, что много хотят.

Хотят красиво жить, иметь новенькие смартфоны, хорошо одеваться и не стесняются забирать пенсии. Иногда эти самые старики оплачивают учёбу внуков.

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Старикам же ничего не надо, им рассказывают о тяжёлой жизни, как денег не хватает, как всё дорого, а им жалко внуков и детей. Вот и отдают всё. Работают как проклятые, экономят. А почему эти дети не рассказывают, что деньги на новую мебель, на новый смартфон, на салоны красоты порой в столице?

Если этих тружеников не станет, вообще всё остановится, всё позарастает бурьяном и травой. Люди разучились работать. Люди не хотят работать. Проще, говорят, купить. Проще приехать осенью и набрать полную машину, полкабана в придачу, час послушать стариков и жить дальше. Главное, чтобы картинка была хорошая, сказочная жизнь. Бабулю же никто не видит в деревне, которая пашет на них. А эти старики в своей жизни ничего не видели, не съели, не выпили. Всё деток и внуков жалко. Они же бедные. Знаете, я когда вижу таких людей, мне хочется вымыть руки.

Внук 25−30 лет приезжает и говорит: «Бабуля, выкопай картошки». А сам не может взять лопату, переодеть сапоги, пойти и выкопать?! Нет, он же городской, чистенький. А это ж деревня!

Совести нет у таких людей! А зачем им совесть?! Проще жить без неё!

Напоследок хочу написать для тех, кто скажет, что живём плохо, зарплаты маленькие! Я не вижу очереди из городских, которые хотят работать, пахать, сажать, вставать рано, закатывать, солить! Мало? Значит, ещё хватает и живём отлично!

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