Что изменится в Беларуси с 1 сентября. Обзор

К каким изменениям готовиться, в том числе и жителям Слуцка, читайте в обзоре «Кур'ера».

Повышаются пенсии

Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 сен­тяб­ря 2021 года. Соответствующий указ подписан 20 августа, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

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В номинальном выра­же­нии у каждого пенсио­нера повышение (увеличение) основного размера пенсии будет своё в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтённых при исчислении пенсии.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 года по оценке составит почти 545 рублей и увеличится на 6,3% по сравнению с августом 2021 г. (512 рублей).

Вводятся биометрические документы

Согласно Указу № 107 «О биомет­рических документах», предусматривается введение с 1 сентября биометрических документов, удостоверяющих личность (в виде идентификационной карты), и биометрических документов для въезда и выезда из Республики Беларусь (в виде паспортной книжки); установление ставки госпошлины за выдачу (обмен) биометрических документов и опре­де­ление лиц, освобождаемых от упла­ты этой пошлины.

В школах появятся военруки

В учреждениях образо­вания Минской области с 1 сентября приступят к работе руководители по военно-патриотическому воспи­танию. Кандидатуры на эту должность прорабатываются руководителями учреж­дений образова­ния совместно с местны­ми военкомами и предста­вителями МВД. В первую очередь рассматриваются военные с педагоги­ческим образованием.

Будут считать не жильцов, а квадратные метры

С 1 сентября стоимость некоторых коммунальных услуг будет рассчитываться исходя из квадратного метра. Речь идёт о тарифах по техни­ческому обслуживанию жилищного фонда, техническому обслуживанию лифта, обращению с твёрдыми коммунальными отходами и санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов. А именно — механизма начисления платы за эти услуги.

С 1 сентября начнут учитывать не количество зарегистрированных в квартире жильцов, а площадь жилого помещения. Если ранее за техобслуживание лифта граждане платили 1,5 рубля с человека, то после 1 сентября тариф будет равняться 0,0584 рубля за 1 м².

После этих новшеств «коммуналка» для владельцев неболь­ших квартир, где проживает много людей, снизится, а владельцам простор­ных квартир предстоит платить больше за счёт возросших сумм за услуги.

Заработает платформа для дистанционного обучения школьников

Образовательный ресурс на сегодняшний день содержит все темы уроков по всем предметам для 1−11-х классов. Был обновлён дизайн сайта, появились новые разделы. Уже сегодня любой учащийся может зайти на ресурс и выбрать тему урока, класс и предмет, а также самостоятельно изучить параграф, просмотрев видеофрагменты. Как отмечают разработчики, данный портал не является 100% заменой классно-урочной системы.