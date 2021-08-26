Что изменится в Беларуси с 1 сентября. Обзор

К каким изменениям готовиться, в том числе и жителям Слуцка, читайте в обзоре «Кур'ера».
Повышаются пенсии
Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписан 20 августа, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В номинальном выражении у каждого пенсионера повышение (увеличение) основного размера пенсии будет своё в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтённых при исчислении пенсии.
Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 года по оценке составит почти 545 рублей и увеличится на 6,3% по сравнению с августом 2021 г. (512 рублей).
Вводятся биометрические документы
Согласно Указу № 107 «О биометрических документах», предусматривается введение с 1 сентября биометрических документов, удостоверяющих личность (в виде идентификационной карты), и биометрических документов для въезда и выезда из Республики Беларусь (в виде паспортной книжки); установление ставки госпошлины за выдачу (обмен) биометрических документов и определение лиц, освобождаемых от уплаты этой пошлины.
В школах появятся военруки
В учреждениях образования Минской области с 1 сентября приступят к работе руководители по военно-патриотическому воспитанию. Кандидатуры на эту должность прорабатываются руководителями учреждений образования совместно с местными военкомами и представителями МВД. В первую очередь рассматриваются военные с педагогическим образованием.
Будут считать не жильцов, а квадратные метры
С 1 сентября стоимость некоторых коммунальных услуг будет рассчитываться исходя из квадратного метра. Речь идёт о тарифах по техническому обслуживанию жилищного фонда, техническому обслуживанию лифта, обращению с твёрдыми коммунальными отходами и санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов. А именно — механизма начисления платы за эти услуги.
С 1 сентября начнут учитывать не количество зарегистрированных в квартире жильцов, а площадь жилого помещения. Если ранее за техобслуживание лифта граждане платили 1,5 рубля с человека, то после 1 сентября тариф будет равняться 0,0584 рубля за 1 м².
После этих новшеств «коммуналка» для владельцев небольших квартир, где проживает много людей, снизится, а владельцам просторных квартир предстоит платить больше за счёт возросших сумм за услуги.
Заработает платформа для дистанционного обучения школьников
Образовательный ресурс на сегодняшний день содержит все темы уроков по всем предметам для 1−11-х классов. Был обновлён дизайн сайта, появились новые разделы. Уже сегодня любой учащийся может зайти на ресурс и выбрать тему урока, класс и предмет, а также самостоятельно изучить параграф, просмотрев видеофрагменты. Как отмечают разработчики, данный портал не является 100% заменой классно-урочной системы.