Блокада по-немецки. 60 лет назад построили Берлинскую стену

С 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989-го Берлинская стена разделяла город на две части: Западный и Восточный Берлин. Возведённая за одну ночь она на десятилетия разделила немцев. Кому она была нужна?

До возведения Берлинской стены граница между западной и восточной частью города была открыта, предоставляя гражданам ГДР шанс на беспрепятственный выезд из страны. Между 1949 и 1961 годами этой возможностью воспользовалось более двух с половиной миллионов человек. Массовые выезды называли «голосованием ногами»: уезжая, граждане ГДР высказывались против существующего социалистического режима. Часто страну оставляли молодые специалисты, что отрицательно сказывалось не только на демографии, но и на экономике восточногерманского государства.

Руководство социалистического лагеря приняло решение о возведении Берлинской стены на фоне обострения конфликта между двумя военно-политическими блоками: НАТО и странами Варшавского договора. Историки называют это событие «вторым рождением» ГДР: полностью отгородившись от Запада, страна решила сосредоточиться на идеологической компоненте и построении «реально существующего социализма».

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Кому нужна была стена?

Непосредственное начало строительства Берлинской стены в августе 1961 года до сих пор остаётся событием, не все обстоятельства которого ясны на все 100 процентов. Немецкий историк Мартин Забров считает, что на ситуацию повлияли как различные послевоенные обстоятельства, так и вполне определённые личности.

«Руководитель Восточной Германии Вальтер Ульбрихт был гораздо сильнее Хрущёва заинтересован в том, чтобы прекратить отток людей, — уверен Забров. — Хрущёв верил в утопию, считая, что социализм восторжествует в Берлине безо всяких стен и границ. Он действительно был убеждён в превосходстве советской системы. Ульбрихт понимал, что ситуация ухудшается с каждым днём, и начал бомбар­дировать советское руководство письмами и разговорами о блокаде. Он считал Стену необходимой мерой на пути спасения ГДР».

Попытки бежать и жертвы Берлинской стены

Возведение Стены началось ночью 13 августа. Её общая длина составила 155 километров, из них 45 километров пролегало в черте города, разделяя иногда одну улицу на две части. 155 километров колючей проволоки, бетонная стена высотой в 3,6 метра и 302 наблюдательные вышки остановили массовую эмиграцию в ФРГ. Однако попытки побегов были и потом. Для десятков граждан ГДР они закончились трагедией.

До 1989 года побег на Запад, который требовал тщательной подготовки и был свя­зан с риском для жизни, удался нескольким тысячам человек. По мере ужесточения пограничного контроля фантазия беглецов становилась всё более изощрённой: они прятались в специально встро­енные в автомобили тайники, музыкальные колонки, пересекали границу на воздушных шарах и самодельных дельтапланах.

Одним из самых известных побегов стал массовый исход по самостоятельно прорытому туннелю длиной в 140 метров. За два вечера в 1964 году 57 человек перебрались по нему на территорию Западного Берлина.

Первой жертвой Берлинской стены стала женщина, выпрыгнувшая 22 августа 1961 года из окна восточно­германского дома. Она хотела попасть на другую сторону улицы, относящуюся к западной части города, но разбилась насмерть. Через два дня, 24 августа, пограничники ГДР возле Стены впервые застрелили гражданина ГДР, пытавшегося бежать на Запад. Его имя — Гюнтер Литфин.

Одной из самых молодых жертв стал 18-летний Петер Фехтер, убитый пограничниками ГДР при попытке перебраться через Стену в 1962 году.

«Кусочек истории» из Берлина

После открытия границы между Западным и Восточным Берлином Стену в буквальном смысле начали разбирать по кускам. Её обломки стали излюбленным сувениром. А некоторые особые любители современной истории вывозили даже целые блоки…

Сегодня оставшиеся участки стены являются излюблен­ным местом паломничества гостей города. Бетонные блоки, разделявшие некогда два государства, счита­ются историческим памятником и охраняются государством.

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