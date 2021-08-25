ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Встречай Слуцк. Уникальная выставка. Удивительный мир пауков «ОПАСНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ».

Пауки разных видов и расцветок, от самых маленьких до самых больших, скорпионы, ящерицы, гигантские тараканы и африканский кивсяк (многоножка). Самые смелые имеют возможность подержать в руках наших питомцев. Фото и видеосъёмка БЕСПЛАТНО.

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С 24 августа по 6 сентября в краеведческом музее по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 171.

Ежедневно с 10:00 до 18:00

Цена билета:

детский — 4 рубля

взрослый — 6 рублей

Дети до 3-х лет БЕСПЛАТНО

ИП Шархутин Д. М. УНП 791 167 744