ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Встречай Слуцк. Уникальная выставка. Удивительный мир пауков «ОПАСНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ».
Пауки разных видов и расцветок, от самых маленьких до самых больших, скорпионы, ящерицы, гигантские тараканы и африканский кивсяк (многоножка). Самые смелые имеют возможность подержать в руках наших питомцев. Фото и видеосъёмка БЕСПЛАТНО.
С 24 августа по 6 сентября в краеведческом музее по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 171.
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Цена билета:
- детский — 4 рубля
- взрослый — 6 рублей
- Дети до 3-х лет БЕСПЛАТНО
ИП Шархутин Д. М. УНП 791 167 744