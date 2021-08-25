«Кур'ер» посмотрел объявления на сайтах kufar. by и realt.by (на вторник, 24 августа) и выбрал пять объявлений по продаже самых дешёвых домов с фотографиями и где указана стоимость. Мы не брали в расчёт те объявления, где предлагают только часть строения.

В ТЕМУ. Как выглядит и сколько стоит самый дорогой дом в Слуцке, который сейчас продают. Фото

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1. Дом на улице Козберга

За дом на участке 12,5 сотки просят $ 9000, или 22 527 рублей. Отопление газовое, вода из колодца.

2. Дом на улице Уласовца

Дом продаётся под реконструкцию или снос. За него просят $ 10 000, или 25 030 рублей. Отопление печное.

3. Дом на улице Богдана Хмельницкого

Деревянный дом продаётся под реконструкцию. Стоимость — $ 16 000, или 40 074 рубля. Есть газ, центральный водопровод, местная канализация.

4. Дом на улице Богдана Хмельницкого

Дом продают за $ 17 000, или 42 551 рубль. Есть сарай, газовое отопление, колодец, колонка.

5. Дом на улице 11 Июля

За дом просят $ 17 000, или 42 551 рубль. Все центральные коммуникации (газ, водопровод и канализация) проложены по улице — есть возможность к ним подключиться. В доме печное отопление, электричество.