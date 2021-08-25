Читателям «Кур'ера» ещё расскажут, как снимать вирусные «сторисы». Как в Слуцке прошла встреча с визуал-менеджером Instagram

В выходные в Слуцке прошла очередная встреча женского проекта Lampa. В этот раз темой разговора стал Instagram и его оформление. Случчанка, визуал-менеджер, поделилась с участницами секретами грамотного ведения свой страницы в этой соцсети.

Екатерина рассказала девушкам, какая должна быть аватарка в Instagram, как оформить шапку профиля, как планировать ленту, какие приложения для самопомощи использовать и многое другое.

На встречу пришли шесть случчанок. Одни хотели узнать больше о том, как развивать свой Instagram как личный блог, другие — как бизнес-страницу.

Например, Виктория услышала подсказки, как вести коммерческий аккаунт по продаже искусственных цветов, сделанных своими руками, и украшений из них. Анна советовалась с другими участницами, вести ей одну страницу или создавать ещё дополнительную. Каждая девушка задавала вопросы, касающиеся личного аккаунта в Instagram и получала на них ответы.

«Впервые проводила консультацию в формате «Встреча с читателями». Переживала ли я? Да! Но все ожидания преобразились в приятную женскую беседу и конструктивный диалог с каждым, кто пришёл. Хочу заметить, что в студии «Маленькая Будда» удобно проводить встречи такого формата. Есть всё необходимое. Благодарю за помощь в организации встречи проект Lampa и газету «Кур'ер», — сказала Екатерина Скрынникова. Встреча длилась два часа. Каждая девушка получила на почту презентацию Екатерины Скрынниковой и фирменный презент от газеты «Кур'ер». В конце беседы случчанки попросили Екатерину и женский проект Lampa провести ещё одну встречу про то, как снимать «сторисы».

Если вы хотите провести встречу для наших читателей и участниц женского проекта Lampa — звоните: (+375 33) 318 99 30 (Виктория).

Бонус

Публикуем бонус для тех, кто хотел побывать на встрече, но не смог. Какими должны быть аватарка и никнейм.

Аватарка в Instagram

Какой она должна быть (в зависимости от направления страницы):

на фото должно быть видно ваше лицо;

крупный логотип вашей компании;

содержать читабельные шрифты;

фото должно привлекать.

Никнейм

Каким должен быть никнейм: