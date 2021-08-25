«Скачу по этим бордюрам, даже яйца однажды разбились!» Житель Слуцка о сложностях езды по городу на велосипеде

Во вторник, 24 августа, в редакцию позвонил случчанин Виктор. Он рассказал, какие проблемы создают высокие бордюры на тротуарах, которые, по его мнению, мешают передвигаться велосипедистам и людям с колясками. «Кур'ер» передал сообщение читателя в Слуцкий райисполком.

«Голова отскакивает»

«Нас, велосипедистов, «загнали» всех на тротуар. Я за это двумя руками «за». Но вот как там ездить? — поинтересовался Виктор. — В Минске хоть какие-то дорожки для велосипедистов, а мы же едем в толпе пешеходов, да ещё и бесконечные бордюры, даже на центральной улице.

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Я езжу на работу и обратно на велосипеде. Пока доезжаешь по этим тротуарам, голова отскакивает. До 20 сантиметров бордюр. Только скачешь и скачешь! Уже дважды за лето перетягивал спицы в велосипеде. Скачу по этим бордюрам, даже яйца однажды разбились! Также и людям с колясками неудобно. Вот где новые магазины, так там даже не чувствуешь, как заезжаешь. Так я же не один такой, многим людям неудобно. Можно же хотя бы занизить бордюры!"

«Работы ведутся»

Как пояснили «Кур'еру» специалисты по архитектуре и строительству Слуцкого райисполкома, «при проектировании и строительстве новых тротуаров устраиваются плавные переходы на участках сопряжения». На старых тротуарах последние несколько лет такие работы тоже ведутся.

Планируется ли и дальше проводить эти работы и когда, специалисты обещали ответить в ближайшее время. «Кур'ер» ещё вернётся к этой теме.

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