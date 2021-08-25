«С содроганием жду нового учебного года, снова эти споры из-за одежды!» Жительнице Слуцка портят жизнь постоянные разборки с сыном и учителями

Случчанка Дарья, мать 14-летнего подростка, рассказала «Кур'еру», что её изводит ситуация, которая сложилась в школе из-за стремления её сына стильно одеваться. Учителя и администрация предъявляют ей по этому поводу претензии. А сын, когда она требует носить в школу деловую одежду, обвиняет, что мама его не понимает. Как сторонам конфликта договориться, объясняет психолог Марина Чижик.

«С содроганием жду нового учебного года, снова эти споры из-за одежды!»

«С содроганием жду нового учебного года, снова эти споры из-за одежды! — говорит Дарья. — Сейчас сыну 14 лет, но внимание на одежду начал обращать, как только стал понимать своё отражение в зеркале. Может, потому что и я всегда уделяю внимание тому, как выгляжу.

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В подростковом возрасте стал больше следить за модными фишками: носит яркие носки, подгибает повыше джинсы и другое. Причёска у него — с собранным на макушке «хвостом». Это его способ самовыражения. У него нет проблем с учёбой, но учителя его постоянно донимают из-за внешнего вида: «Ты понимаешь, где ты находишься?», «Ты забыл, куда пришёл?», «На кого ты похож?», «Цирк на соседней улице», «В следующий раз в этом не приходи».

Психологически ему сложно. А мне сложнее вдвойне. У нас близкие отношения с сыном, и я не хочу терять эту связь, заставляя его в угоду кому-то одеваться «как все». Хотя после вызовов в школу я разговаривала с сыном, просила сменить одежду, попыталась как-то объяснить. Это привело только к тому, что он стал скрывать от меня, в чём пошёл. Выходил в одном, а в пакет клал нравившиеся ему брюки или свитер. А потом переодевался.

В прошлом учебном году меня постоянно вызывали в школу и требовали привести внешний вид сына в «нормальный». Я попросила показать документ, где сказано, какую именно одежду нужно носить в школе, но мне его никто не дал.

Я между двух огней. С одной стороны, пытаюсь понять педагогов. Но если я встану на их сторону, то потеряю доверие ребёнка. Когда его отчитывают при всём классе, он приходит расстроенный, говорит, что не хочет больше идти в школу, спрашивает: «За что они меня унижают? Ведь сами одеваются по-разному?».

С подростками договариваться непросто, но возможно

«Дарья правильно понимает свою роль родителя — объяснять, но не давить. Это только кажется, что вопрос с одеждой прост. Нередко стремление к яркой эпатажной внешности — сигнал родителям и учителям на недостаток внимания, — объясняет психолог Марина Чижик. — Важно, чтобы из-за постоянных конфликтов ребёнок «не закрылся» эмоционально, не ушёл в себя, тогда ситуация усугубится. Расспрашивайте, как прошёл день, разбирайте спорные моменты. Просите его самого проанализировать, прав он был или не прав и почему. Бывает, что непохожесть на всех может стать причиной травли со стороны сверстников — тогда нужно срочно обращаться к школьному психологу. Возможна и другая реакция: бунт, уход из дома, агрессия. Важно не терять с подростком связь и принимать его таким, какой он есть.

Однако для того, чтобы учёба не приносила негатив и не нанесла психологическую травму ребёнку, нужно искать компромисс.

Договариваться Дарье придётся не только с сыном, но и с педагогами. Ведь положение ребёнка в классе вплоть до подросткового возраста на 90% зависит от отношения к нему учителя. И его публичные высказывания могут спровоцировать травлю со стороны одноклассников.

Какие шаги предпринять

Встретиться с классным руководителем. Сказать, что понимаете учителя, уважаете его труд, объяснить свою позицию и попросить содействия. Ни в коем случае не ругаться, демонстративно не вставать на сторону ребёнка, даже если вам очень хочется. Иначе учитель не станет вашим союзником в решении конфликта.

Попросить учителя (хотя опытный педагог должен это понимать сам), если подобные ситуации возникают, тщательно подбирать слова, чтобы не ранить ребёнка. Избегать оценочных и высмеивающих высказываний. Попросить поговорить с сыном учителя, мнению которого он доверяет и с авторитетом считается.

Не ругать и не высмеивать ребёнка, не запрещать резко и категорично ему самовыражаться. Не говорить сыну таких фраз, как «Из-за тебя меня…», «Ты меня опозорил», «Теперь про нас будут плохо говорить». Не отзываться плохо о школе и педагогах, какая бы ситуация ни сложилась, поскольку вы ещё больше подогреете негативное отношение сына к школе.

Доверительно поговорить с ним, как бы прося помощи и совета: «Слушай, мы тут с тобой оказались в спорной ситуации, давай вместе думать, как из неё выходить». Ищите компромисс: «Давай купим для школы более деловую одежду, а в остальных случаях ты будешь одевать то, что считаешь нужным». Можно попробовать менять одежду постепенно, добавляя элементы.

Процесс, который затянулся на год, не решить одним щелчком пальца. Нужно учитывать особенности психики в подростковом возрасте: стремление к самоидентификации, поиск своего места в обществе".