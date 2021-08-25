«Придерживаться беспрекословно»… Топ-7 перемен, которые произойдут в школах, садах и вузах Беларуси (пересказываем коротко)

С 23 по 24 августа в Минске проходил Республиканский педсовет. В нём принял участие Александр Лукашенко. Он высказал своё видение самых важных вопросов развития образования в Беларуси.

«Кур'ер» коротко пересказывает основное.

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1. Для внешнего вида учеников и учителей введут дресс-код

Для школ должны быть выработаны стандарты — от организации урока до внешнего вида ученика и педагога, заявил Александр Лукашенко.

«И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно. Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой», — пояснил он.

2. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены

Именно так прокомментировал Александр Лукашенко содержание учебной программы.

Отдельные учебные пособия в СССР были переизданы более 20 раз, становились лауреатами премий, «были написаны ярким, живым языком с учётом возрастных особенностей школьников». Также он обратил внимание на то, что в сторону современных учебников высказывают много претензий, чего не было с советскими.

3. Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий

«Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны чётко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа, — заявил Александр Лукашенко. — Рассчитываю, что в новом учебнике /…про войну…/ с учётом открывшихся фактов будут расставлены все акценты и по геноциду белорусского народа, и по коллаборации, и по другим острым темам, о которых мы раньше мало говорили».

4. Повысят доплаты за классное руководство

«С 1 января 2022 года мы должны найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Поручаю правительству в ближайшее время внести соответствующие предложения».

5. За излишний документооборот «полетят головы»

«Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить сегодня не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего с министра образования и профильного вице-премьера. Я вам больше об этом говорить не буду. Запомните!».

6. Школа должна проводить государственную политику

«Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна — государственная. Флаг и гимн — государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему».

7. Частные детские сады и школы возьмут под пристальный контроль

Игорь Карпенко, министр образования: «Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов <…> Но проблема даже не в этом <…> навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей.

Полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня.

В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет». Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона «О лицензировании» соответствующей нормы".