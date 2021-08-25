«Иногда думаю, что, может, и домой не вернусь». Случчанка рассказала, как работает сторожем «колхозного» сада

Светлана Любецкая по профессии химик-лаборант. Но жизненные обстоятельства заставили её сменить работу и стать сторожем. Женщина рассказала «Кур'еру», из чего состоит экипировка, бывает ли ей страшно, что есть у сторожа для безопасности и сколько она получает за свой труд.

Из лаборантов — в сторожа

После окончания школы Светлана Любецкая выучилась на химика-лаборанта бактериологического анализа, работала на ферме в деревне Городище по специальности. Вышла замуж. Растила дочку Настю, но с мужем рассталась. Неожиданно Светлана тяжело заболела, долго лечилась, потом реабилитировалась. От переживаний у дочери начались проблемы со здоровьем, но Светлана не сдалась.

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«На прежней работе выполнять обязанности уже не могла. Аллергия мучила, запахи раздражали, — рассказывает Светлана. — Бывало, плачу, плачу… С работой помог заместитель директора ПСХ «Наша Нива» Анатолий Николаевич Шиян. Так я стала сторожем.

Осваивать профессию помогала мама

Моё рабочее место — молодой сад около деревни Уланово. Площадь сада — 63 гектара. Охранять нужно не только саженцы и яблоки, но и оградительную сетку, которую могут похитить. Сложность в том, что 1,2 км вдоль проезжей дороги — самая проблемная часть по периметру, — легко мож­но подъехать на ма­шине и поживиться. Сколько раз за дежурство я должна обойти сад, строго не устанавливается. Главное требование — сохранность сада, урожая и имущества.

Когда начинала работать, то боялась больше всего ночных дежурств. Освоить новую должность помогала мама, рассказала и показала всё. Мама в этом саду тоже работала сторожем.

В сезон урожая работаю по 12 часов подряд

Зимой работаю с 9 утра до 16 часов. В сезон сбора яблок (август-октябрь) — с 8 утра до 8 вечера. Бывали случаи, что приезжали на машине люди, пытались выкапывать саженцы. Звук автомобиля далеко слышно, поэтому я подхожу сразу и говорю: «Здесь нельзя стоять. Охраняемый сад!». Обычно уезжают. Бывает, замечаю, что машина остановилась. Включаю фонарик и иду. Когда подхожу, уже нет никого — уехали.

Про экипировку

Хозяйство выдаёт форму, правда, телогрейку давно не выдавали, покупаю сама. Пару сапог дают на несколько сезонов. Фонарик особый, объёмный, привезла сестра из Польши. Купила за свои деньги. Оружия или чего-то ещё для безопасности не выдают.

Свою собаку беру на работу. Есть мобильный телефон, но я начальство не беспокою. Если что, то разбираюсь сама.

По саду можно передвигаться только пешком или на велосипеде. Я в основном хожу, потому что купить велосипед дорого. Иногда беру у мамы.

Бывает ли страшно

Я живой человек. Страшно бывает. Иногда думаю, что, может, и домой не вернусь. Когда дежурила с мамой, в темень палили костры — вроде и не так страшно. И грелись около них всю ночь. Уже потом привезли вагончик. В нём есть небольшая печка и топчан, на котором можно полежать. В холода обойду сад и сажусь греться. Помню, как-то возле Уланово люди устроили свалку. Все, кто хотел, привозили мусор. В три ночи как-то туда подъехала машина. Я её фонариком высветила, подхожу — стоят мужчины и говорят мне: «Что светишь?». Испугалась, даже спина похолодела. Я спрашиваю: «А что вы здесь делаете?» — «На охоту приехали», — отвечают. Подходит мама: «В молодом саду в три часа ночи охота? Сейчас вызову милицию». Машина тут же уехала. Хорошо, всё обошлось. Рассказали руководству про этот случай. Свалку ликвидировали.

Последние четыре года работаю одна. Маму отправили на пенсию. Зато по ночам мне теперь дежурить не нужно. Это делают профессиональные охранники, мужчины.

О проверках

Иногда приезжает начальство, проверяет, нахожусь ли на работе. Как-то подъехал незнакомый человек. Представительный такой. Поздоровался, но не назвал себя. Я подумала, может, из Минска начальник. Сказал, что плохо дежурю. Я пригласила его пройти посмотреть на новую плантацию яблонь. А она растёт в той части, где кладбище расположено. Предложила ему свой фонарик. Но он не захотел, ответил: «Да ну!». Сел в машину — и дёру.

Про заработок

Зарплата зависит от месяца. В сезон урожая, когда хозяйство сдаёт яблоки на перерабатывающий завод, она больше. В среднем получаю от 300 до 400 рублей.

В деревне выбора нет. Воздух свежий — вот работа и нравится".