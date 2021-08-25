Слуцкий райисполком проводит открытый конкурс по закупке ростовых фигур и щитов с древками для вкопа. Сейчас идёт сбор предложений. Закупка ещё не прошла.
Об этом «Кур'еру» сообщил Михаил Воробей, заместитель начальника управления делами Слуцкого райисполкома.
В лот входят:
- ростовая фигура — фронтально атакующий стрелок с древком для вкопа — 6 шт.;
- поясная фигура — фронтально перебегающий стрелок с древком для вкопа — 32 шт.;
- щит № 1 с древком для вкопа — 54 шт.;
- щит № 2 с древком для вкопа — 25 шт.
Ориентировочная стоимость лота — 1580 рублей.
Источник финансирования: районный бюджет, через органы казначейства.
На вопрос «Кур'ера», для чего предназначен этот лот, Михаил Воробей сказал, что фигуры и щиты не закупаются для какого-либо мероприятия.