Слуцкий райисполком проводит открытый конкурс по закупке ростовых фигур и щитов с древками для вкопа. Сейчас идёт сбор предложений. Закупка ещё не прошла.



Об этом «Кур'еру» сообщил Михаил Воробей, заместитель начальника управления делами Слуцкого райисполкома.

В лот входят:

ростовая фигура — фронтально атакующий стрелок с древком для вкопа — 6 шт.;

поясная фигура — фронтально перебегающий стрелок с древком для вкопа — 32 шт.;

щит № 1 с древком для вкопа — 54 шт.;

щит № 2 с древком для вкопа — 25 шт.

Ориентировочная стоимость лота — 1580 рублей.

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Источник финансирования: районный бюджет, через органы казначейства.

На вопрос «Кур'ера», для чего предназначен этот лот, Михаил Воробей сказал, что фигуры и щиты не закупаются для какого-либо мероприятия.