«Мы зачем депутатов избирали?» Почему из-за 50 га травы жители слуцкой деревни Гуляево просят помощи

В одну из поездок по деревням «Кур'ер» заехал в слуцкую деревню Гуляево. Изначально планировался фоторепортаж, однако нас встретил дачник Константин и рассказал о том, что волнует и его, и местных жителей.

— Вы посмотрите на наши колхозные участки. Это же примерно 50 га бурьяна! Сплошная лебеда растёт. Сфотографируйте пожалуйста это всё. Пусть председатель посмотрит и что-то предпримет. А то какая-то бесхозяйственность, — говорит Константин.

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Сразу же подошли и ещё несколько сельчанок. Они тоже озабочены разрастанием лебеды:

— Спасибо прессе, что нас решили посетить. Может, вы сможете помочь. С этой лебеды летят семена к нам на огороды, ползут змеи. Тракторы же свободные есть в колхозе. Ну возьмите да сбейте эту травищу, чтобы не сеялась, — наперебой делились женщины.

— Есть вопросы и по дороге. Неужели нельзя эти два несчастные километра сделать? Это сейчас лето, жара и вроде всё нормально. Но это пылища, мы задыхаемся! А если дождь, так повсюду лужи от забора и до забора. Одна женщина даже камней возле двора наложила, потому что так объезжают эту воду, что прямо на самую скамейку заезжают.

Мы и два письма написали, и звонили Николаю Хмелёву, председателю ОАО «Исерно». И просили «Беларуськалий» нам помочь, они же рядом с нами.

Также сельчане говорили и о роли депутатов в решении их проблем:

— Как так, так все ходят и просят, чтобы за них проголосовали. А по факту ни от кого помощи не дождёшься. За два года к нам ни разу не приезжали и не интересовались, что нам надо. Одно дело, если ты ничего сделать не сможешь, а другое — просто уделить внимание жителям. Мы зачем депутатов избирали?