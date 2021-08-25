Мор рыбы на реке Случь в районе деревни Новый Двор выявлен в понедельник, 23 августа.

Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Сливец, начальник Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

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На место выезжали все службы района, в том числе и ветеринарная. Специалисты отобрали пробы воды, образцы погибшей рыбы и отправили их на исследование, чтобы выявить причину мора. Результаты ожидаются через неделю.

Напомним, что в среду, 25 августа, в редакцию «Кур'ера» позвонил житель деревни Новый Двор. Он увидел, что на поверхность реки Случь всплыла мёртвая рыба.