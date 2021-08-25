В Беларуси совместят ЦТ и выпускные экзамены

ЦТ с выпускными экзаменами объединят в 2023 году. Об этом сообщил во время Республиканского педагогического совета Игорь Карпенко, министр образования, пишет Sputnik.by.

По его словам, это будет сделано, чтобы уменьшить нагрузку на выпускников, исключить субъективность при оценивании и повысить качество школьного аттестата. Первыми оценить новшество смогут выпускники школ 2023 года.

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Карпенко отметил, что предложение по введению такого испытания поддержали 70% педагогов и более 60% учеников и родителей.