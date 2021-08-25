Фрик-шоу: Little Big, «Тату», Филипп Киркоров… Как в Солигорске отметят День шахтёра (программа мероприятий)

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28 августа Солигорск отметит День шахтёра. Телеграм-канал «Беларуськалия» опубликовал афишу мероприятий.

Начало мероприятий в субботу в 19.00. Программа завершится салютом.

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Как в Солигорске отметят День Шахтёра. Афиша Слуцк