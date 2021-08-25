Власти Украины продлили запрет на полёты «Белавиа» до конца сентября

Приостановка рейсов авиакомпании «Белавиа» в Украину продлена до 30 сентября, сообщает Sputnik.by.
Прошлый запрет действовал с 26 мая по август текущего года.
«Срок отмены рейса зависит от компетентных органов других стран. Если брать Украину, рейсы отменены по 30 сентября», — рассказали Sputnik в «Белавиа».
Пассажиры, у которых остались билеты в украинские города, могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.
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