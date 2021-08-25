Беларусь провозгласила независимость 30 лет назад. Как это было

Ровно 30 лет назад пятая внеочередная сессия Верховного Совета БССР приняла закон «О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики» и постановление «Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Белорусской ССР», которыми фактически была провозглашена независимость БССР, пишет Sputnik.by.

С чего начался «парад суверенитетов»

Процессы демократизации, начатые в конце 1980-х годов, привели к «параду суверенитетов» советских республик.

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27 июля 1990 года Верховным Советом Белорусской ССР была принята Декларация о государственном суверенитете БССР. В соответствии с ней признавалось верховенство Конституции БССР и её законов.

Процесс распада СССР ускорили события 19−21 августа 1991 года в Москве.

Руководство республики и ЦК Коммунистической партии Белоруссии не выступили с осуждением переворота, заняв позиции наблюдателей. На встрече с депутатами — членами парламентской оппозиции Николай Дементей, председатель ВС БССР, в ответ на просьбу объяснить факт смещения Горбачёва сообщил, что смещение президента СССР произошло законным путём, так как Горбачёв подписал соответствующее заявление. С другой стороны, руководство Белорусского Народного фронта (БНФ), Минский горсовет, Белорусская социал-демократическая Громада, Объединённая демократическая партия Белоруссии, Национально-демократическая партия Белоруссии, Минский стачком приняли заявление, в котором назвали события 19 августа «антиконституционным захватом власти хунтой» и поддержали призыв Бориса Ельцина начать бессрочную забастовку.

После провала путча ГКЧП в Белоруссии начались дебаты о независимости страны.

Как это было

24 августа БНФ вывел на площадь Ленина десятки тысяч человек, а в зал, где проходили заседания Верховного Совета, был внесен бело-красно-белый флаг.

24 августа председатель ВС Белорусской ССР Николай Дементей подал в отставку, первым руководителем независимой Беларуси стал Станислав Шушкевич, который до этого занимал пост заместителя председателя ВС.

который до этого занимал пост заместителя председателя ВС. 25 августа 1991 года Беларусь официально объявила себя независимым государством. На голосовании по принятию документа, провозглашающего независимость, «за» проголосовали 253 депутата из 265, зарегистрированных в зале.

В этот же день Верховный Совет принял постановления «О временном приостановлении деятельности КПБ КПСС на территории Республики Беларусь» и «О департизации органов государственной власти и управления Республики Беларусь, государственных предприятий, учреждений, организаций и собственности Коммунистической партии Белоруссии и Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии».

Сессия ВС также приняла постановление «Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Белорусской ССР»". В собственность республики перешли все предприятия, организации и учреждения союзного подчинения, расположенные на территории республики, за исключением тех, руководство которыми было передано согласно законодательству Белорусской ССР соответствующим органам Союза ССР.

19 сентября 1991 года Верховный Совет принял Закон «О названии Белорусской ССР», в соответствии с которым она стала называться «Республика Беларусь», а сокращённо — «Беларусь». Государственными символами Республики Беларусь были объявлены герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.