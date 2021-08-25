Около «Евроопта» на М. Богдановича в Слуцке устанавливают вышку сотовой связи. Фотофакт

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Базовую станцию мобильной связи МТС устанавливают на пересечении улиц Максима Богдановича и Розы Люксембург.

Около «Евпроопта» на Богдановича в Слуцке устанавливают вышку сотовой связи. Фотофакт
Фотографии: Ольга Паздерина
Около «Евпроопта» на Богдановича в Слуцке устанавливают вышку сотовой связи. Фотофакт

Около «Евпроопта» на Богдановича в Слуцке устанавливают вышку сотовой связи. Фотофакт

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