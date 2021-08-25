Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 августа. Обзор

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История свадебного платья длиною в 66 лет

Чем недовольны слуцкие таксисты «Яндекс Go»

Вы когда-нибудь надевали свадебное платье своей прабабушки? Анастасии Шишко очень повезло. Её прабабушка Нина Михайловна Гуринович (о ней писал «Кур'ер» в номере от 12 августа) сохранила в прекрасном виде свой подвенечный наряд, и девушка смогла его примерить.

Слуцкие таксисты сервиса «Яндекс Go» в середине июля провели собрание. Они обсуждали основные проблемы работы с сервисом. Один из водителей объяснил «Кур'еру», в чём суть претензий таксистов к своему работодателю и почему они не всегда приезжают на заказ.

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«В огород боюсь выйти — ещё на ужа нарвусь»

«Мне уже предлагают работу, а я выбираю работодателя»

Вспоминая сослуживцев

Как живётся в сельской местности? Какие проблемы волнуют жителей деревень, а какие моменты их радуют? Об этом корреспондент «Кур'ера» узнала во время традиционной поездки по деревням нашего региона.Когда случчанину Евгению Чумакову было 10 лет, его сбила машина. Из-за тяжёлых травм он передвигался ползком и на коляске. Сейчас молодому человеку 25 лет. Он ходит на костылях, работает программистом, занимается воркаутом и плаванием, стал кандидатом в мастера спорта по большому теннису. Евгений рассказал «Кур'еру», как он искал себя и заново учился общаться с людьми.

Проработав в Слуцкой милиции 17 лет и уже давно находясь на пенсии, часто вспоминаю своих бывших сослуживцев. Я думаю, молодому поколению правоохранителей и жителям города интересно знать, какими были сотрудники милиции и их трудовые будни в 1970—1980-х. Я хочу рассказать о работниках милиции Аркадии Боровике и Александре Клещуке.

«Падарыць — падару, а за грошы — не аддам»

Записки очевидца: Слуцк в 1917—1918 годы

Алесь Новік, былы настаўнік гісторыі Грэскай школы, стаў удзельнікам нашай рубрыкі «Я зрабіў гэта сам». Майстру ўжо 73, больш за 10 гадоў ён на пенсіі, але яшчэ падпрацоўвае ў дзіцячым садку. Ён расказаў чытачам «Кур'ера» пра сябе і сваё майстэрства.

«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту nasledie-sluck.by, где можно прочитать все части.