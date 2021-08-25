Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 августа. Обзор

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История свадебного платья длиною в 66 лет

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 августа. Обзор, Слуцк
Анастасия Шішко. Фото: Глеб Рулёв
Вы когда-нибудь надевали свадебное платье своей прабабушки? Анастасии Шишко очень повезло. Её прабабушка Нина Михайловна Гуринович (о ней писал «Кур'ер» в номере от 12 августа) сохранила в прекрасном виде свой подвенечный наряд, и девушка смогла его примерить.

Чем недовольны слуцкие таксисты «Яндекс Go»

Слуцкие таксисты сервиса «Яндекс Go» в середине июля провели собрание. Они обсуждали основные проблемы работы с сервисом. Один из водителей объяснил «Кур'еру», в чём суть претензий таксистов к своему работодателю и почему они не всегда приезжают на заказ.

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«В огород боюсь выйти — ещё на ужа нарвусь»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 августа. Обзор, Слуцк
Фото: Александра Шагойко
Как живётся в сельской местности? Какие проблемы волнуют жителей деревень, а какие моменты их радуют? Об этом корреспондент «Кур'ера» узнала во время традиционной поездки по деревням нашего региона.

«Мне уже предлагают работу, а я выбираю работодателя»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 августа. Обзор, Слуцк
Фото: Ольга Паздерина
Когда случчанину Евгению Чумакову было 10 лет, его сбила машина. Из-за тяжёлых травм он передвигался ползком и на коляске. Сейчас молодому человеку 25 лет. Он ходит на костылях, работает программистом, занимается воркаутом и плаванием, стал кандидатом в мастера спорта по большому теннису. Евгений рассказал «Кур'еру», как он искал себя и заново учился общаться с людьми.

Вспоминая сослуживцев

Проработав в Слуцкой милиции 17 лет и уже давно находясь на пенсии, часто вспоминаю своих бывших сослуживцев. Я думаю, молодому поколению правоохранителей и жителям города интересно знать, какими были сотрудники милиции и их трудовые будни в 1970—1980-х. Я хочу рассказать о работниках милиции Аркадии Боровике и Александре Клещуке.

«Падарыць — падару, а за грошы — не аддам»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 августа. Обзор, Слуцк
Фота даслаў Алесь Новік
Алесь Новік, былы настаўнік гісторыі Грэскай школы, стаў удзельнікам нашай рубрыкі «Я зрабіў гэта сам». Майстру ўжо 73, больш за 10 гадоў ён на пенсіі, але яшчэ падпрацоўвае ў дзіцячым садку. Ён расказаў чытачам «Кур'ера» пра сябе і сваё майстэрства.

Записки очевидца: Слуцк в 1917—1918 годы

«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту nasledie-sluck.by, где можно прочитать все части.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 августа. Обзор, Слуцк