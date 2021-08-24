В Беларуси с 1 сентября заработает платформа для дистанционного обучения школьников. Что в ней будет

В Беларуси с 1 сентября заработает платформа для дистанционного обучения. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал Юрий Круглик, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования.

— В январе 2021 года мы запустили в тестовом режиме Единый информационно-образовательный ресурс для школьников. Уже с 1 сентября он заработает в полной мере. Был обновлён дизайн сайта, появились новые разделы. Уже сегодня любой учащийся может зайти на ресурс и выбрать тему урока, класс и предмет, а также самостоятельно изучить параграф, просмотрев видеофрагменты. Его разработчики — наши ведущие учителя. Помимо этого, школьник для самопроверки знаний может пройти предложенный тест, посмотреть, какие ответы были верными или неверными, — пояснил Круглик.

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По его словам, данный портал не является на 100% заменой классно-урочной системы.

— Мы не говорим о том, что данный портал — это на 100% замена классно-урочной системы. Это лишь дополнительный элемент для тех, кто хочет закрепить пройденный материал или не может по каким-то причинам прийти на урок, — сказал Круглик.

Он добавил, что платформа является подспорьем для школьников, которые учатся в других странах.

— Данная платформа является подспорьем для школьников, учащихся в других странах. К примеру, дети послов. Даже за пределами Беларуси у них есть возможность изучать ряд предметов, таких как белорусский язык и литература, история нашей страны. Образовательный ресурс на сегодняшний день содержит все темы уроков по всем предметам для 1−11-х классов, — заявил Круглик.

Юрий Круглик отметил, что в перспективе платформа будет развиваться.

— Предполагается, что ресурс будет интегрирован с другими образовательными сервисами, к примеру «Электронный журнал/дневник». Будет также создаваться автоматизированная система управления учреждением образования, в рамках которой можно будет составлять расписание, вести замены и другое. Этот сервис также будет соединен с платформой. Еще планируется, что у каждого педагога и учащегося на портале будет свой личный профиль, — подчеркнул Круглик.