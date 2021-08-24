«Это было космически». Как в Слуцке прошла йога для читателей газеты «Кур'ер»

В выходные в студии «Маленькая Будда» прошла йога для читателей газеты «Кур'ер». На практику пришли девять случчанок разного возраста.

Занятие длилось час. Оно включало в себя настройку-медитацию на практику, суставную разминку, основной комплекс асан, расслабление и технику благодарности.

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После практики девушки благодарили газету «Кур'ер» за заботу о своих читателях и за те мероприятия, которые она проводит. По их словам, не каждое издание так работает со своей аудиторией. «Я давний поклонник проекта Lampa и газеты «Кур'ер». И как приятно осознавать, что эта любовь взаимна. В этот раз «Кур'ер» подарил своим читателям занятие йоги в уютном клубе «Маленькая Будда».

У меня, как и у большинства современных женщин, проблема с расслаблением. Даже на маникюре мастер постоянно мне напоминает, что нужно расслабить руку. И на практике я не заметила, как пролетел час. Час пролетел, а я улетела. Спасибо, это было космически.

Спасибо всем сотрудникам «Кур'ера» за то, что вы делаете и как вы делаете. Это круто, современно, профессионально и душевно", — вот такой отзыв оставила случчанка Наталья Гришина, участница женского проекта Lampa.

Каждая случчанка на выходе получила презент от редакции — бумажный фирменный эко-пакет и один из свежих номеров газеты.

Следующее бесплатное занятие пройдёт в сентябре. Анонс будет позже.

КОНТЕКСТ. В июне «Кур'ер» сообщил, что будет проводить бесплатные занятия по йоге для читателей и подписчиков газеты. Редакция это делает для того, чтобы быть ближе к читателям, организовывать для них досуг и общаться в неформальной обстановке.

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