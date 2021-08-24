Что вчера такое дымило, что видел весь Слуцк. Узнали (фотофакт)

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Вечером в понедельник, 23 августа, клубы чёрного дыма были видны из разных районов города. На место (район льнозавода) приехали две пожарные машины. Оказалось, распалили костёр из покрышек.

Что вчера такое дымило, что видел весь Слуцк. Узнали (фотофакт)
Фотографии: Алексей Скрынников
Что вчера такое дымило, что видел весь Слуцк. Узнали (фотофакт)