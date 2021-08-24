«Моё лето в деревне самое вкусное». Как провела каникулы, для конкурса «Кур'ера» рассказала 9-летняя Алиса

9-летняя случчанка Алиса рассказала для конкурса «Кур'ера», как она провела свои летние каникулы, где была и что делала.

Если вам тоже есть что рассказать, присылайте свои сочинения до 25 августа включительно. В четверг, 26 августа, озвучим имя победителя, который станет обладателем фирменного рюкзака газеты.

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Условия конкурса:

До 23 августа присылайте свои сочинения на почту vika@kurjer.info или на (+375 33) 318 99 30 (Viber).

В своём сочинении расскажите, как провели это лето, какие впечатления остались от каникул, что успели сделать, а что нет, какое настроение у вас на предстоящий учебный год.

Сопроводите своё письмо летними фотографиями и контактами для обратной связи: имя, фамилия, возраст, номер школы, класса и номер телефона.

«Моё лето в деревне самое вкусное»

«Меня зовут Алиса, мне уже 9 лет. У меня есть семилетний брат Саша. В этом году он закончил первый класс и с большим нетерпением ждал свои первые настоящие школьные каникулы. Родителям нужно летом работать. А сидеть в квартире целых три месяца нам не очень хотелось. Поэтому мы с бабушкой Томой с удовольствием поехали в деревню.

Там живёт наша прабабушка, ей больше 90 лет! Она ждала нас в гости.

У моей прабабушки большой дом. В нём три большие комнаты, одна маленькая, кухня и две веранды. Места хватает всем, даже когда собирается вся наша большая семья. С собой мы привезли тетрадки, книжки, много разных карандашей и фломастеров, чтобы сделать все задания для школы. Бабушка Тома бывает строгой, у неё не забалуешь. А ещё она всегда говорит, что учиться в школе нужно обязательно хорошо. Только тогда из ребёнка будет толк. Я не совсем понимаю, но стараюсь её не расстраивать.

Каждое утро я просыпаюсь и помогаю бабуле готовить завтрак. Иногда меня будит петух своим кукареканьем или поющие птички. Когда на улице тепло, мы все вместе пьём чай в беседке. Она у нас большая и просторная. Я думаю, что еда на свежем воздухе гораздо вкуснее, чем за столом на кухне. Когда в гости приходят наши друзья, в беседке можно рисовать, делать разные поделки своими руками, читать книжки или просто слушать музыку. А ещё мы там сушили целый гербарий для школы. На лето нам дали очень интересное задание. Нужно было собрать и высушить 15 растений. Я не очень в них разбираюсь, но бабушка мне помогла.

Мне очень хотелось не только отдыхать, но и помогать. Бабушка разрешила мне посадить свой собственный маленький огород. Рядом с нашим домом есть совсем маленький лесок. Раньше там жили люди, а сейчас всё заросло кустами и деревьями. Родители немного деревьев спилили. Стало очень красиво. Там я и посадила капусту, редиску, фасоль, укроп, горох и даже огурцы. А ещё я сама нашла небольшое место за баней, чтобы в тепло всё росло быстрее.

Когда появились первые ростки, я была очень рада. Каждую неделю мы наблюдали за всеми растениями, поливали и убирали сорняки. Бабушка меня хвалила и называла своей помощницей и маленькой хозяйкой.

Лето в деревне самое красивое и цветное. Вокруг поля, луга и леса. Возле нашего дома посадили очень много цветов. Есть большие и маленькие. Можно найти все цвета в огороде и на клумбе. Но важно правильно за ними ухаживать и поливать. Совсем рядом течёт река. Она не очень широкая, но в некоторых местах глубокая. Бабуля плавать не умеет, вот поэтому не отпускает нас одних с братом купаться. К счастью, родители купили нам бассейн. Нашей радости не было предела. Весь июль была очень жаркая погода, мы с удовольствием плескались в воде. По выходным приезжали родители, мы брали надувные нарукавники, жилет и шли на речку. Мой брат Саша боялся заходить в воду, но потом стал смелее. Через пару дней мы даже не могли уговорить выйти его из воды. А я в городе ходила в бассейн, поэтому мне было не страшно. Мы даже устраивали гонки в воде.

Моё лето в деревне самое вкусное. Столько ягод, фруктов и овощей можно пробовать каждый день. У нас растёт клубника, земляника, смородина, черешня, виноград и ежевика. Можно готовить варенье и компот на зиму. Больше всего я жду арбузы. В огороде их очень много. Только нужно немного подождать.

Совсем скоро нужно возвращаться в школу. Лето заканчивается. Весь следующий год я с нетерпением буду ждать школьные каникулы, чтобы поехать в деревню".

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