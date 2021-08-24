«У всех, кто привился от ковида, в месте укола примагничивается монета». Я была в шоке от двух случчанок, которые прямо на улице проверяли это

На днях на улице наблюдала забавную сценку. Две женщины разговаривали, стоя на тротуаре. Они обсуждали, надо ли прививаться против коронавируса и действует ли прививка.

«У всех, кто поставил прививку, в месте укола примагничивается монета», — сказала одна из них. Другая не поверила: «Да что ты говоришь?! Да не может быть!» А первая её убеждала: «Да правда, я сама в интернете видела!»

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На предложение проверить это прямо сейчас одна из женщин достала монету, и они начали по очереди прикладывать её к предплечью.

Уж не знаю, кто из них ставил прививку, а кто — нет, но у одной из женщин монета держалась, а у другой — падала. Им вроде и самим смешно. А с другой стороны…

Сейчас с этим коронавирусом никто ничего не понимает. Кому и чему верить? Уж такие противоречивые сведения со всех сторон: как от людей, так и от врачей и учёных. Болеют и привитые, и непривитые. А ожидаемый коллективный иммунитет — где ты?

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