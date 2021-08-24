В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции

Отдел новостей
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Александр Ивлев руководил Слуцкой ГАИ восемь лет — с марта 1976 года по май 1984-го. 24 августа ему исполнилось 85 лет. Примечательно, что 3 июля 2021 года также исполнилось 85 лет со дня образования Госавтоинспекции Республики Беларусь.

В день рождения Александра Валентиновича пригласили в райотдел. После просмотра фильма о Слуцкой ГАИ он поделился с собравшимися воспоминаниями о службе.

В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции
Александр Ивлев и Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению. Фотографии: Анастасия Улащик
В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции
Александр Ивлев
В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции

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В свою очередь, Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, поздравил Александра Ивлева с юбилеем и от руководства и личного состава РОВД передал подарок.

Архивные фотографии Слуцкой ГАИ
80-е годы. Бывший начальник отделения ГАИ Слуцкого ГРОВД рядом с «Москвичом» — служебным автомобилем ГАИ
В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции
2021 год. Александр Ивлев рядом со служебным автомобилем ГАИ Geely

Поздравить юбиляра приехал и Михаил Акулич, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома. С собой он привёз не только слова благодарности, но и презенты.

В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции
Михаил Акулич, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома

В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции

В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции
Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, Александр Ивлев, бывший начальник отделения ГАИ Слуцкого ГРОВД, Михаил Акулич, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома, Александр Шавалеев, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД
Накануне 85-летия белорусской ГАИ «Кур'ер» опубликовал интервью с Александром Ивлевым. Бывший начальник Слуцкой ГАИ рассказал, какой была инспекция полвека назад, как работали провинциальные гаишники, когда не было камер, радаров, а вместо автобусов людей возили грузовики.

РАНЕЕ. Бывший начальник Слуцкой ГАИ рассказал, какой была инспекция полвека назад (большое интервью «Кур'ера»)