В Слуцком РОВД поздравили с 85-летним юбилеем Александра Ивлева. Ему столько же лет, сколько белорусской Госавтоинспекции

Александр Ивлев руководил Слуцкой ГАИ восемь лет — с марта 1976 года по май 1984-го. 24 августа ему исполнилось 85 лет. Примечательно, что 3 июля 2021 года также исполнилось 85 лет со дня образования Госавтоинспекции Республики Беларусь.

В день рождения Александра Валентиновича пригласили в райотдел. После просмотра фильма о Слуцкой ГАИ он поделился с собравшимися воспоминаниями о службе.

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В свою очередь, Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, поздравил Александра Ивлева с юбилеем и от руководства и личного состава РОВД передал подарок.

Поздравить юбиляра приехал и Михаил Акулич, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома. С собой он привёз не только слова благодарности, но и презенты.

Накануне 85-летия белорусской ГАИ «Кур'ер» опубликовал. Бывший начальник Слуцкой ГАИ рассказал, какой была инспекция полвека назад, как работали провинциальные гаишники, когда не было камер, радаров, а вместо автобусов людей возили грузовики.

РАНЕЕ. Бывший начальник Слуцкой ГАИ рассказал, какой была инспекция полвека назад (большое интервью «Кур'ера»)