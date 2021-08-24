В Беларуси с 1 сентября повышаются пенсии. Но незначительно

Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 20 августа.

Сообщается, что со вступлением в силу указа пенсии вырастут в среднем на 6,3%.

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«Указом предусматривается перерасчёт трудовых пенсий с 1 сентября в связи с ростом средней заработной платы в республике путём корректировки фактического заработка пенсионеров», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в прошлый раз пенсии в Беларуси повышались 1 декабря 2020 года — тогда они увеличились на 6%.