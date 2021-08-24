МВФ выделил Беларуси почти $ 1 млрд. Но не всё так просто: что это за деньги и как ими можно воспользоваться

В понедельник, 23 августа, вступило в силу решение о распределении специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда. По нему страны-участницы МВФ получат более $ 650 миллиардов. Беларуси также достанется около миллиарда. Onliner разбирался, что это за деньги и куда они пойдут.

Что такое «специальные права заимствования»?

Это специально созданное средство для платёжных расчётов МВФ. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. Сейчас в обращении в мире находится 204 млрд SDR. В прошлый раз фонд выпускал SDR в 2009 году, чтобы поддержать экономику после мирового финансового кризиса.

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Среди стран, которые получили SDR, есть также и наши соседи по СНГ и ЕАЭС. Это Россия (около $ 18 млрд), Украина (около $ 2,8 млрд). Между тем МВФ ограничил доступ к SDR таким странам, как Венесуэла, Мьянма и Афганистан.

Наша страна получила 0,923 миллиарда SDR или около миллиарда долларов в эквиваленте.

Почему МВФ выделил средства Беларуси?

Дмитрий Крук, научный сотрудник исследовательского центра BEROC: «Это история про весь мир, а Беларусь как одна из 190 стран — членов МВФ получает эту часть SDR. Базовая идея состоит в том, что сейчас после пандемии в мире очень сильно обострилась угроза долговой устойчивости. Есть вопросы, насколько многие страны готовы исполнять обязательства по своим долгам.

Нам на счёт просто дадут миллиард долларов?

Не совсем. SDR (специальные права заимствования) — это искусственная валюта, у которой нет реального воплощения. Страна — участница МВФ может рассчитаться ею с другими странами или попросить обменять SDR на другую, более твёрдую валюту.

SDR — это резервный актив. Они по умолчанию зачисляются в золотовалютные резервы страны. Что с ними можно сделать? SDR можно использовать в межстрановых расчётах или для межнациональных сделок на уровне стран. Конечно, если контрагент будет согласен.

В уставе МВФ прописано, что, если кто-то добровольно хочет обменять SDR на доллары, но желающих нет, страна может обратиться в МВФ, и фонд может назначить кого-то, кто должен будет провести такую сделку. По факту этот механизм практически не задействуется: последний раз его использовали в 1987 году.

На что разрешено потратить эти деньги? Можно ли поднять зарплаты бюджетникам или же перечислить предприятиям-банкротам?

В бюджет они не поступят. Эти средства будут укреплять резервы, но высвободившиеся благодаря им деньги можно потенциально использовать на какие-то валютные интервенции и так далее.

Деньги от МВФ прямиком в бюджет перевести нельзя, как и напрямую влить, например, в госпредприятия-банкроты. Но возможна более сложная цепочка.

Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC: «Для того чтобы использовать эти деньги, нам нужно, чтобы другой член МВФ согласился эти деньги принять в качестве платёжного средства. Например, мы можем попытаться договориться с другой страной, чтобы она могла принять эти SDR в качестве погашения государственного долга.

Второй вариант — попросить страну, которой мы должны, для нас это Россия и отчасти Китай, принять эти единицы в счёт уплаты внешнего долга".

Что страны делают с этими SDR?

Их обычно просто хранят в резервах как неприкосновенный запас. За счёт того, что запасы пополнились, ликвидную часть резервов — доллары, евро и другие валюты — можно более свободно использовать.

В каких случаях средства могут заморозить

Есть случаи, когда замораживается возможность властей той или иной страны распоряжаться средствами на счетах МВФ. В том числе и SDR. Самый свежий прецедент — Афганистан. 17 августа было заявление МВФ, что поскольку правительство Талибана не признано на данный момент большинством стран международного сообщества, то талибские власти не смогут распоряжаться средствами Афганистана на счетах МВФ. Здесь вопрос легитимности и признания полномочности властей представлять свою страну. Это может стать барьером на пути использования этих денег.