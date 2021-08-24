Случчане, взявшиеся этим летом за ремонт или строительство жилища, хватаются за голову — стройматериалы (и прежде недешёвые) дорожают на глазах. На некоторые товары рост цен за месяц составляет 20−25%, а пиломатериалы за последние шесть месяцев, по отзывам продавцов и покупателей, подорожали на 80−100%. Наши читатели, столкнувшиеся с необходимостью делать ремонт, рассказали «Кур'еру» свои истории.

«Пришлось менять все планы»

♦ Семья случчанки Софии Скворцовой строит частный дом уже 15 лет.

Реклама

«Всё делаем в основном своими силами, и на каждый этап деньги приходится собирать. Поэтому заку­пать стройматериалы заранее не всегда получается, — рассказала София. — Изначально собирались стелить в коридоре и жилых комнатах ламинат по деревянным балкам. Хотя был вариант залить бетоном, но от него отказались. В прошлом году сделали столбики, уложили балки. С прошлой осени тянули с закупкой материалов для пола, собирали деньги. И вот в августе, когда нужная сумма была в наличии, мы, узнав новые цены, схватились за голову. 11 апреля этого года присмотрели ламинат Egger за 20 рублей за 1 м2, а сейчас он же стоит по 26 рублей. Нам надо 67 м2. Получается, что нужно ещё 156 рублей.

Под ламинат планировали постелить обрезную доску. В конце прошлого года за 1 м3 просили 350 рублей, сейчас же — 600−800 рублей.

Ещё надо купить 34 листа фанеры толщиной 12 мм, размером 1520×1520 мм. Осенью в слуцком строительном магазине один лист стоил 53 рубля, а сегодня — 89 рублей. Это к собранной сумме ещё плюс 1224 рубля.

Правда, нашли на минской оптовой фирме фанеру по 43 рубля за лист, но она с дефектами и под ламинат не подходит. Поэтому пришлось на ходу менять все планы: решили убрать балки, засыпать песком и сделать бетонную стяжку под ламинат. Так выйдет дешевле".

♦ Ещё один читатель Сергей планировал этим летом обшить одну стену дома вагонкой: «Ещё в прошлом году хотели заменить часть обшивки дома в деревне, которая стала ветхой. Планировали использовать вагонку, потому что ею обшит весь дом. Но в июле, когда узнали стоимость вагонки, задумались. Стали искать альтернативу. Оказалось, что дешевле всего обшить стену плоским шифером. На нужную нам площадь потратили 107 рублей. Если бы покупали вагонку, то сумма была бы в четыре раза больше — 481 рубль».

Специалисты анализируют ситуацию

Рост цен на строй­материалы абсолютно не радует их реализаторов. В разговоре с «Кур'ером» представители крупных магазинов стройматериалов в Слуцке назвали эту ситуацию мировой тенденцией и заверили, что повышение цен — не их прихоть. Продукция от поставщиков приходит каждый раз по новым ценам. Порой ценники на один и тот же товар приходится переписывать каждую неделю. Сколько продлится такая ситуация, они не знают.

Эксперты строитель­ного рынка отмечают, что повышение цен на стройматериалы — общий тренд, в который попала и Россия, и страны Европейского союза, и США.

Например, в Канаде, по данным журнала «ЛесПромИнформ», стоимость пиломатериала за год пандемии выросла более чем в два раза и продолжает расти. На увеличение расценок повлияло сократившееся из-за пандемии производство. Спрос же на пиломатериалы заметно вырос, так как многие люди, оставшиеся из-за локдауна дома, решили заняться ремонтом и строительством.

Согласно данным российских аналити­ков, в последние месяцы и на рынке РФ отмечается бурный рост спроса на стройматериалы. Так, в апреле интерес покупателей к общестроительным материалам вырос в 2,2 раза, к пиломатериалам — в 2,7 раза, к отделочным материалам — в 3,5 раза. Самыми востребованными оказались обои, товары для косметического ремонта, а также ручные и электроинструменты.

Председатель совета белорусской ассоциации «Недвижимость» и директор агентства «Мольнар» Анатолий Звездин считает, что, скорее всего, на ситуацию повлияли не только перебои в работе некоторых заводов, но и ситуация в США. «После приостановки строительства в 2020-м, в нынешнем году начался бум, — говорит он. — Огромная страна начала проглатывать не менее огромные объёмы древесины, металла и так далее, забирая их с общего рынка. Повышенный спрос наложился на уменьшенное предложение. Вот и результат.

Важно понимать: подорожание касается не только Беларуси. Во всём мире так. И поскольку всё взаимосвязано, у нас просто не могло быть по-другому. Это не наша фишка, просто люди в странах с большим доходом это легче переживают".

Что касается белорусского рынка, то многие эксперты ожидают сохранения повышенного спроса на стройматериалы со стороны населения. Те, кто решил строиться, будут продолжать процесс, не ожидая удешевления. Поэтому перспектив сниже­ния цены на стройматериалы ни в Беларуси, ни у соседей пока не просматривается.