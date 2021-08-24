Муралы с изображением белорусских писателей появились в Копыле. Фотофакт

Случчанин Руслан Березовский в одном из своих велопутешествий сфотографировал в Копыле мурал с изображением белорусского писателя Алеся Адамовича.

«Город активно готовится как к областным „Дажынкам“, так и ко Дню письменности. Запланирована реализация ряда проектов, которые посвящены белорусским писателям. Например, на фасадах жилых объектов в городе начали появляться муралы в их честь. Два изображения уже украсили здания: одно приурочено ко Дню письменности, второе посвящено Адаму Русаку. Ещё два мурала вскоре сделают — на них нарисуют Алеся Адамовича и, предположительно, Кузьму Чёрного», — рассказывал БелТА Алесь Атрашкевич, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома. Напомним, что День белорусской письменности пройдёт в Копыле 5 сентября, а областной праздник «Дажынкі-2021» — 18 сентября.