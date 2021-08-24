Старинная мельница, старообрядческая церковь и домики 19-го века. Как я посетила музей под открытым небом, что в 90 км от Слуцка

Недавно мы с мужем попали в деревню Глуша Бобруйского района. Небольшой посёлок скрывает в себе красивый музей ремёсел под открытым небом. Почему-то он непопулярен у белорусов, а зря.

Глушанский музей ремёсел был основан в 1980 году. Со всех уголков Беларуси сюда везли разные строения и экспонаты. Но после 1991 года проект почему-то перестали финансировать.

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В 2010 году здесь провели первый фестиваль ремёсел и народных промыслов, который стал ежегодным. И музей вновь расцвёл. На территории музея стоят три дома: домик бедняка, домик богача и домик ткачихи. Первый привезли из деревни Турки. При транспортировке его не разбирали — перевезли целиком. Сейчас здесь находится бондарня. Домик богача привезли из деревни Лужанец. В нём сделали специальную печь для обжига гончарных изделий, и теперь тут работает детский гончарный кружок. Домик ткачихи находился в самой деревне Глуша. Его просто разобрали, перевезли на новое место и собрали заново. На территории музея есть православная церковь Святого Пантелеймона. Она перевезена ещё в 80-х годах из деревни Углы и раньше была старообрядческой. Местные её восстанавливали за свои деньги. Самый интересный экспонат — ветряная мельница конца 19-го века. Её привезли из российского города Иваново. Она, кстати, действующая.

Внутрь домиков нам попасть не удалось. Ответственный за экскурсии был в отпуске. Кроме нас, было ещё пару человек, да и то, они приехали в церковь.

Кстати, в этой деревне жил Алесь Адамович, белорусский писатель. Здесь до сих пор сохранился его дом и есть его могила. Увы, об этом мы узнали поздно. Но если будем проезжать мимо, то обязательно заедем посмотреть.

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