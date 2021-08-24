На национальном образовательном портале Беларуси опубликованы методические рекомендации по проведению в школах первого занятия 1 сентября. Урок будет называться «В единстве белорусского народа основа независимой страны». «Кур'ер» кратко пересказывает, о чём будут говорить школьникам.
Начальные классы
- Дети расскажут, что для них Родина.
- С учащимися поговорят о том, что объединяет белорусский народ. Согласно методическим рекомендациям, его объединяют: общность взглядов и интересов, общая территория, столица, два государственных языка и государственные символы.
- Детям расскажут, что национальное достоинство включает в себя гордость за свой народ, любовь к его культуре и традициям, уважение к государственной символике.
- Учащиеся ответят на вопрос «Чего ждёт от нас наша Родина?». В качестве возможного ответа приводится стихотворение «Год народного единства» с сайта Министерства труда. Вот его отрывок:
Мы все у нашей родины-земли
Осознанное материнство,
Все, как один, желанны мы!
И ждёт, как мать она, от нас единства.
Единства взглядов, помыслов и дел
На созиданье, благородных, без бесчинства.
Для будущих детей страны наш долг, удел
Примером быть народного единства.
- С детьми поговорят о государственных символах: гербе, флаге, гимне. Также расскажут о Конституции. Предложат составить из букв слова, наиболее часто встречающиеся в ней: «гражданин», «закон», «совет», «право», «президент».
- Физкультминутку проведут под «динамичные песни патриотического содержания».
- На заключительном этапе урока дети обменяются мнениями по вопросу «Что я могу сделать для своей Родины, для людей Беларуси сейчас и когда стану взрослым?»
- Детям предложат обвести свою руку, написать на нарисованной ладошке пожелание своей стране, вырезать её и украсить ею карту Республики Беларусь.
Учащиеся 5−9 классов
- В начале урока детям расскажут про значение года народного единства. Также приведут цитату Александра Лукашенко: «Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернём страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства /…/» и так далее.
- С учащимися обсудят понятие «народное единство».
- На усмотрение педагога предлагается рассмотреть три содержательных блока: о Великой Отечественной войне, о Дне народного единства и о достижениях суверенной Беларуси.
- Во втором блоке расскажут о том, что День народного единства отмечается 17 сентября, потому что в этот день в 1939 году воссоединили Западную и Восточную Беларусь. Учащимся предложат ответить на вопрос, почему возникла необходимость в таком празднике, как День народного единства.
- В третьем блоке скажут, что за годы независимости нашей страной пройден огромный путь развития, результаты которого может ощутить каждый житель. «Наша общая Родина — красивая, мирная, независимая и процветающая Беларусь».
- В заключение учащимся предлагается ответить на вопрос, почему Год народного единства так важен для Беларуси, создать коллаж или «облако слов» на тему народного единства.
Старшие классы
- Старшеклассникам покажут презентацию со слайдами. Учащиеся ответят, что думают о народном единстве.
- Педагог даст задание подобрать синонимы к словам «сплочённость», «солидарность», «взаимопонимание».
- Классный руководитель организует дискуссию о том, что объединяет и может разъединить народы Беларуси. Объединяют: историческая память, общая культура, толерантность. А разъединяли народ в разные времена войны на её территории.
- Классный руководитель обращает внимание, что в Беларуси не было религиозных столкновений, а ко всем народам относятся одинаково.
- Со старшеклассниками также поговорят о государственных символах. Учитель может предложить викторину с вопросами об элементах герба и флага.
- Согласно методическим рекомендациям, пятиконечная звезда на гербе является «символом человека и человечности, знаком мужества и высоких помыслов».
- Учащимся предложат подготовить сообщение «о вкладе белорусского народа в победу над гитлеровской коалицией во Второй мировой войне».
- Школьники также подготовят доклады о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне или пережили её.
- Классный руководитель расскажет «о мирном созидательном труде белорусского народа, о тех достижениях, которыми можно гордиться».
- Учащимся предложат составить «облако слов» из названий лучших предприятий Республики Беларусь.
- В конце урока учащиеся должны сделать вывод о том, что основные условия народного единства — бережное и уважительное отношение к историческому наследию страны и приумножение того лучшего, что уже было сделано.