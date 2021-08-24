На национальном образовательном портале Беларуси опубликованы методические рекомендации по проведению в школах первого занятия 1 сентября. Урок будет называться «В единстве белорусского народа основа независимой страны». «Кур'ер» кратко пересказывает, о чём будут говорить школьникам.

Начальные классы

Дети расскажут, что для них Родина .

. С учащимися поговорят о том, что объединяет белорусский народ . Согласно методическим рекомендациям, его объединяют: общность взглядов и интересов, общая территория, столица, два государственных языка и государственные символы.

. Согласно методическим рекомендациям, его объединяют: общность взглядов и интересов, общая территория, столица, два государственных языка и государственные символы. Детям расскажут, что национальное достоинство включает в себя гордость за свой народ, любовь к его культуре и традициям, уважение к государственной символике.

включает в себя гордость за свой народ, любовь к его культуре и традициям, уважение к государственной символике. Учащиеся ответят на вопрос «Чего ждёт от нас наша Родина?». В качестве возможного ответа приводится стихотворение «Год народного единства» с сайта Министерства труда. Вот его отрывок:

Мы все у нашей родины-земли

Осознанное материнство,

Все, как один, желанны мы!

И ждёт, как мать она, от нас единства.

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Единства взглядов, помыслов и дел

На созиданье, благородных, без бесчинства.

Для будущих детей страны наш долг, удел

Примером быть народного единства.

С детьми поговорят о государственных символах : гербе, флаге, гимне. Также расскажут о Конституции. Предложат составить из букв слова, наиболее часто встречающиеся в ней: «гражданин», «закон», «совет», «право», «президент».

: гербе, флаге, гимне. Также расскажут о Конституции. Предложат составить из букв слова, наиболее часто встречающиеся в ней: «гражданин», «закон», «совет», «право», «президент». Физкультминутку проведут под « динамичные песни патриотического содержания ».

». На заключительном этапе урока дети обменяются мнениями по вопросу « Что я могу сделать для своей Родины , для людей Беларуси сейчас и когда стану взрослым?»

, для людей Беларуси сейчас и когда стану взрослым?» Детям предложат обвести свою руку, написать на нарисованной ладошке пожелание своей стране, вырезать её и украсить ею карту Республики Беларусь.

Учащиеся 5−9 классов

В начале урока детям расскажут про значение года народного единства. Также приведут цитату Александра Лукашенко : «Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернём страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства /…/» и так далее.

: «Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернём страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства /…/» и так далее. С учащимися обсудят понятие «народное единство».

На усмотрение педагога предлагается рассмотреть три содержательных блока: о Великой Отечественной войне, о Дне народного единства и о достижениях суверенной Беларуси.

Во втором блоке расскажут о том, что День народного единства отмечается 17 сентября , потому что в этот день в 1939 году воссоединили Западную и Восточную Беларусь. Учащимся предложат ответить на вопрос, почему возникла необходимость в таком празднике, как День народного единства.

, потому что в этот день в 1939 году воссоединили Западную и Восточную Беларусь. Учащимся предложат ответить на вопрос, почему возникла необходимость в таком празднике, как День народного единства. В третьем блоке скажут, что за годы независимости нашей страной пройден огромный путь развития, результаты которого может ощутить каждый житель. «Наша общая Родина — красивая, мирная, независимая и процветающая Беларусь».

В заключение учащимся предлагается ответить на вопрос, почему Год народного единства так важен для Беларуси, создать коллаж или «облако слов» на тему народного единства.

Старшие классы