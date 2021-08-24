В школах вводят факультатив «Духовность и патриотизм». В создании учебника поучаствовала православная церковь

В новом учебном году в 5−6-х классах появится факультатив «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма». Уже разработан специальный учебник. Об этом, как пишет агентство «Минск-Новости», на Республиканском педсовете сообщил протоиерей Фёдор Повный.

— Государство оказало доверие Белорусской православной церкви, предложив содействовать в формировании духовно-нравственных ценностей, — сказал Повный. — Подчёркиваю, что церковь не вмешивается в образовательный процесс, но предлагает учащимся посмотреть на историю страны через призму православия.

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На факультативных занятиях будут вести беседы о дружбе и чести, сострадании и любви. В помощь был создан первый в истории Беларуси учебник «Духовность и патриотизм».

Сообщается также, что новый учебник для учащихся и пособие для учителей — результат тесного взаимодействия православной церкви и Министерства образования. Над ними работали 21 автор. Это опытные педагоги и психологи.

«Проект ориентирован на эмоциональную вовлечённость учащихся в процесс формирования национального самосознания», — сообщает агентство.

Напомним, с 1 сентября в белорусских школах появится и должность руководителя военно-патриотического воспитания, который будет заниматься допризывной подготовкой подростков по аналогии с советской практикой.