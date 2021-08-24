Магазин «Pro Запас» не работает с пятницы, 20 августа. Теперь торговый объект сдаётся в аренду.



Об этом «Кур'еру» сообщила Татьяна Сучко, первый заместитель директора Слуцкого рынка ОПС, которому принадлежит магазин.

«Нет той рентабельности, какую бы мы хотели», — пояснила причину закрытия магазина Татьяна Сучко.

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Напомним, что 26 октября 2017 года на месте бывшего магазина потребкооперации «Крыніца» открылся «Pro Запас». Это был первый торговый объект американского формата Cash & Carry.

«Это модель разумной экономики, когда низкие цены в магазине получаются не за счёт снижения качества товаров, а за счёт объёма покупок. Планируется, что такие торговые объекты появятся во всех районах Минской области», — обещали в Минском облпотребсоюзе.

В то время торговый объект принадлежал Слуцкой базе ОПС. Потом после реорганизации предприятия перешёл Слуцкому рынку ОПС. В этом году часть магазина сдали в аренду.