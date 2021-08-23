В воскресенье в 11-м городке Слуцка погибла женщина. Она выпала из окна на 5-м этаже (+ комментарий Следственного комитета)

В воскресенье, 22 августа, в 15.25 в оперативную дежурную часть Слуцкого РОВД позвонили очевидцы, которые сказали, что видели, как из окна 5-го этажа дома в 11-м городке выпала женщина. По словам жильцов, вряд ли это был несчастный случай.



Предварительно, признаков криминально характера и других насильственных действий не обнаружено. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

«Днём 22 августа поступило сообщение о гибели женщины, 1974 года рождения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Осмотрено место происшествия.

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По данному факту Слуцкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", — рассказала «Кур'еру» Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области.