Один не уступил, другой не слез… Видео утреннего ДТП в Слуцке, в котором машина «сложила» колёса велосипеда

Утром в понедельник, 23 августа, на улице Виленской прямо на пешеходном переходе произошло ДТП. Судя по видео, автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов, однако один из водителей, вероятно, не заметил, что дорогу пересекает ещё и велосипедист.

В итоге машина наехала на велосипед, а мужчина успел спрыгнуть с седла.

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Видео прислал очевидец

Вот что по этому поводу сказали «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.

Во-первых, согласно п. 151 ПДД, при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой, то есть спешиться.

Во-вторых, согласно п. 116 ПДД,

на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам (пешеходу), переходящим (ему) проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу;

уступить дорогу пешеходам (пешеходу), переходящим (ему) проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу; при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.

Велосипедист получил предупреждение, а в отношении водителя автомобиля сотрудники ГАИ составили административный протокол по ч.12 ст. 18.13 КоАП РБ (создание аварийной обстановки). Автомобилисту грозит штраф от 5 до 20 базовых величин, также возможно лишение права управления транспортным средством до двух лет.