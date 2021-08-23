В Стародорожском районе от удара током погиб трёхлетний мальчик

Происшествие случилось вечером 22 августа в агрогородке Синегово Стародорожского района. Дома находились трое детей в возрасте 3, 7 и 13 лет. Родители в это время отсутствовали, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Около 19.30 старший брат услышал крик сестры и выбежал во двор. Возле электрического насоса лежал 3-летний мальчик без признаков жизни. Соседи вызвали медиков и пытались реанимировать его. Ребёнка спасти не удалось.

Реклама

По предварительной информации, ребёнок дотронулся до оголённой части электрического насоса и получил удар током. Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении.

По факту гибели ребёнка проводится проверка.