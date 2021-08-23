«Больше всего потребители предпочитают варёные колбасы и сосиски». Слуцкий мясокомбинат увеличил объёмы производства

Об этом, а также о спросе на продукцию предприятия на внутреннем и внешнем рынках рассказал Павел Рынзак, заместитель генерального директора предприятия по коммерческим вопросам, пишет «Слуцкi край».

— За январь — июль этого года предприятие произвело продукции в фактических отпускных ценах на сумму 77 126 тысяч рублей, темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года составил 143,7%, — отметил Павел Рынзак. — Производство продукции в сопоставимых ценах — 73 726 тысяч рублей (темп роста 130,3%).

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Это стало возможным за счёт увеличения загрузки производственных мощностей предприятия по производству мяса скота. Так, за семь месяцев этого года на комбинат поставлено 17 181 тонна скота в живом весе, из них крупный рогатый скот составил 15 108 тонн, свиньи — 2 509 тонн, темп роста 120,3%.

Производство продукции

На мясокомбинате произведено более 1 960 тонн колбасных изделий (темп роста 162,7%).

Как оказалось, больше всего потребители предпочитают варёные колбасы и сосиски (49,7%). На втором месте — зельцы, паштеты, ливерные — 17,7%, продукты из мяса (копчёности) — 15%, сырокопчёные колбасные изделия — 9,9%, варёно-копчёные — 5,2%, полукопчёные — 2,4%.

Производство полуфабрикатов составило 2 640 тонн, темп роста 265,6%. Более востребованной на внутреннем рынке является свиноёмкая продукция.

Экспорт

За январь — июль этого года на экспорт комбинат отгрузил продукции на сумму 9 048,6 тысячи долларов (темп роста 154,7%). Доля экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, за исключением России, от общего объёма экспорта составила 72,1%. Темп роста экспорта товаров в третьи страны — 128,5%. В первом полугодии этого года Слуцкий мясокомбинат экспортировал мясо в 7 государств мира, на 2 страны больше, чем в предыдущем году.

По-прежнему наиболее объёмные поставки продукции осуществляются в Узбекистан, Россию и Казахстан. 43,3% экспорта — это страны ЕАЭС. Основная доля экспортных поставок приходится на рынок Узбекистана (53,7%), Российской Федерации — 27,9%, Казахстан — 10,2%, также Китай — 2,7%, Кыргызстан — 5,2%, Азербайджан (0,1%) и Германию (0,1%).