52-летнего мужчину, которого ищет Слуцкая милиция, узнали, когда он зашёл в Минский РОВД

В Слуцке 21 августа пропал 52-летний Александр Пугачёв. Мужчина вышел из своего дома на улице Богдана Хмельницкого в период времени с 14.00 до 18.00, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, пишет МЛЫН.BY.

Юлия Ковган, администратор ПСО «Ангел», рассказала, что о пропаже Александра Пугачёва заявил его сын. Александр живёт в Слуцке с женой. Когда уходил, супруги дома не было. На следующий день, 22 августа, случчанина видели в Минске около 15.30 в районе станции метро «Институт культуры».

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Известно также, что в этот же день Александр Пугачёв на улице Фабрициуса зашёл в Октябрьский районный отдел милиции и заявил, что у него украли документы. Когда милиционер узнал мужчину и сказал, что его ищут, Пугачёв предпочёл уйти из отдела. Александр Валерьевич Пугачёв родился 23 мая 1969 года. Проживает по адресу: г. Слуцк, улица Богдана Хмельницкого, 47 В.

Приметы: рост около 175 сантиметров, нормального телосложения, голубые глаза, русые с проседью волосы, носит усы.

При себе может иметь чёрную дорожную сумку с жёлтыми полосками.