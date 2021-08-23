Дети нашли аиста, который не научился летать. Его приютил неравнодушный случчанин

На днях дети нашли аиста, который не смог научиться летать, и принесли его в Слуцкий эколого-биологический центр учащихся. Птицу приютила семья Фёдоровых из деревни Новый двор Слуцкого района, пишет МЛЫН.BY.

— Он ещё совсем молодой и дикий, приходится приучать и кормить силой. Наверное, это самец, потому что самочка приучается быстрее, — рассказывает Александр Фёдоров. — Через год крылья аиста окрепнут и, возможно, уже в следующем году он улетит вместе со всеми своими сородичами в тёплые края. Это уже пятый спасённый Александром аист. Один из них жил на подворье у семьи целых четыре года.

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— Самый первый аист появился у нас в 2012 году, с тех пор мы помогаем тем, кто не может улететь, — добавила Елена Фёдорова. — Несколько лет назад выхаживали и учили заново ходить аиста, который простоял неделю в очистительных сооружениях. Он не мог выйти оттуда и наглотался жижи — целый месяц его лечили.

Одни не улетают вовсе и живут рядом круглый год, а другие прилетают весной и поселяются рядышком.