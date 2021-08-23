Вопрос-ответ. Закрывается ли заправка на 41-м км трассы Р23, которая популярна у жителей Слуцка

Читательница сообщила «Кур'еру», что «заправка на трассе Р23, которая находится в районе деревни Володьки, закрывается. Там распродают остатки топлива и товаров. Дизеля уже нет». Что происходит, разбирался «Кур'ер».



Как пояснил «Кур'еру» оператор МАЗС № 73, которая расположена на 41-м км трассы Р23, они не закрываются. Заправка готовится к реконструкции. На время работ на АЗС установят временные контейнеры для заправки нефтепродуктами, поэтому водители не останутся без топлива.

Официальных комментариев пока нет.

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МАЗС № 73 очень популярна у случчан, которые не только заправляются топливом, но и заезжают по дороге в кафетерий и магазин.